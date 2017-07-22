До 15 августа — меню Павла Швеца в Winil

Новая затея хозяина бара, сомелье Михаила Волкова — ежемесячно приглашенными шеф-поварами в Winil будут выступать выдающиеся виноделы. Волков выбирает три вина, которые будет подавать по бокалам, к каждому из вин их создатели придумывают гастрономические пары, которые воплощает шеф Winil'a Александр Ермаков. Первым явится Павел Швец — энтузиаст, дипломированный сомелье, любитель органики и биодинамики, один из трех лучших виноделов России. Меню получилось с черноморским акцентом. Есть, например, цыпленок, маринованный в крымских травах, поданный с ялтинским луком и помидорами — под шардоне, черноморские мидии с голубым сыром — под совиньон. В середине августа Швеца сменит не менее достойная Катарин Фаллер из Domain Weinbach в Эльзасе.

Winil

Москва, Зубовская улица, 5/36

23 июля — фестиваль писко-сауэра в Chicha

Может, не самый главный, но определенно — самый яркий народный праздник в Перу, день главного напитка страны. 23 июля в Chicha стартует двухнедельный фестиваль, посвященный коктейлю писко-саэур. Будьте начеку! Классическим писко-сауэром — писко, лайм, сахар, белковая пена — в этот день будут поить и вовсе бесплатно, кроме того всем желающим нальют еще 6 вариаций коктейля. Среди ингредиентов присутствуют писко, настоянный на алтайском кустарнике саган-дайля, какао-бобы, бататовый сок и миндальный ликер. Параллельно, разумеется, будут нарезать севиче — тоже не из самых очевидных ингредиентов, например из арбузов и кабачков.

Chicha

Москва, Новинский бульвар, 31

24 июля — Wine meet up в Di Telegraph

По профессии Сандро Хатиашвили — сомелье, причем весьма опытный и известный. По призванию он, конечно, тамада. Когда эти два качества соединяются в одном человеке — жди долгих, увлекательных, а, главное, полезных рассказов. Очередная лекция посвящена насущным вопросам, которые некоторые почему-то стыдятся задавать: правда ли французское вино такое хорошее? Правда ли вино из Нового света такое плохое? Зачем выдерживать вино, уже разлитое в бутылки? И что это за, в конце концов, «натуральные вина», о которых все непрерывно говорят?

DI Telegraph

Москва, Тверская улица, 7, 19:00

24−28 июля — Ужины в «Бардели»

Смешение индийского с нижегородским. Южные специи и техники — с нашими местными продуктами: облепиха с кориандром, простокваша с кардамоном, свекла с зирой, пшеничные отруби — с тамариндом и маслом гхи. По будням шеф Сумит Рагхуванши проводит опыты на гостях, создавая ужины из шести подач на основе подобных сочетаний. Что именно будет подано в каждый вечер, понятно, секрет, более того — мест на ужинах всего 10, поэтому бронировать их надо заранее.

Бардели

Москва, Пятницкая улица, 56 стр 4

Предварительная бронь 8 968 665 5114

25 июля — Ich Liebe Riesling в Tartaria

Еще одна винная лекция — в более камерном формате, с дегустацией и закусками от бренд-шефа ресторана Тимура Абузярова. Сомелье и совладелец проекта Елизавета Стаханова принесет с собой два чемодана земли и камней, чтобы на наглядном примере показать, что такого особенного есть в германских почвах, дающих лучший рислинг в мире. Каждому страждущему нальют по 9 бокалов рислингов из образцовых винодельческих регионов страны: Наэ, Рейнгау, Франконии, Мозеля, Пфальца и Бадена.

Tartaria

Москва, Пречистенская набережная, 15 стр 1, 19:30

26 и 27 июля- Дарио Чеккини в BeefZavod

В маленьком тосканском городке Панзано хозяйство Чеккини занимает целый квартал — ресторан, веранда, мясной цех, мясная лавка. Все это великолепие украшено графитти, статуями минотавров с мясницкими тесаками и озвучивается металлом. Никакими словами вкус и атмосферу не передашь — надо ехать, смотреть и пробовать. Впрочем, есть шанс на тестовое знакомство с одним из величайших ныне живущих мясников — на его именном ужине в BeefZavod: 11 перемен лучших блюд по рецептам Чеккини (а его семья занимается мясом уже 8 поколений).

Beefzavod

Санкт-Петербург, Аптекарский проспект, 2

Предварительная бронь: 8 (812) 456-06-95