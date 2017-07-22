До 15 августа — меню Павла Швеца в Winil

Новая затея хозяина бара, сомелье Михаила Волкова — ежемесячно приглашенными шеф-поварами в Winil будут выступать выдающиеся виноделы. Волков выбирает три вина, которые будет подавать по бокалам, к каждому из вин их создатели придумывают гастрономические пары, которые воплощает шеф Winil'a Александр Ермаков. Первым явится Павел Швец — энтузиаст, дипломированный сомелье, любитель органики и биодинамики, один из трех лучших виноделов России. Меню получилось с черноморским акцентом. Есть, например, цыпленок, маринованный в крымских травах, поданный с ялтинским луком и помидорами — под шардоне, черноморские мидии с голубым сыром — под совиньон. В середине августа Швеца сменит не менее достойная Катарин Фаллер из Domain Weinbach в Эльзасе.

Winil

Москва, Зубовская улица, 5/36

23 июля — фестиваль писко-сауэра в Chicha

Как легендарный итальянский шеф решил стать мировым послом русской кухни
Далее Как легендарный итальянский шеф решил стать мировым послом русской кухни
Что съесть на Московском гастрономическом фестивале
Далее Что съесть на Московском гастрономическом фестивале

Может, не самый главный, но определенно — самый яркий народный праздник в Перу, день главного напитка страны. 23 июля в Chicha стартует двухнедельный фестиваль, посвященный коктейлю писко-саэур. Будьте начеку! Классическим писко-сауэром — писко, лайм, сахар, белковая пена — в этот день будут поить и вовсе бесплатно, кроме того всем желающим нальют еще 6 вариаций коктейля. Среди ингредиентов присутствуют писко, настоянный на алтайском кустарнике саган-дайля, какао-бобы, бататовый сок и миндальный ликер. Параллельно, разумеется, будут нарезать севиче — тоже не из самых очевидных ингредиентов, например из арбузов и кабачков.

Chicha

Москва, Новинский бульвар, 31

24 июля — Wine meet up в Di Telegraph

По профессии Сандро Хатиашвили — сомелье, причем весьма опытный и известный. По призванию он, конечно, тамада. Когда эти два качества соединяются в одном человеке — жди долгих, увлекательных, а, главное, полезных рассказов. Очередная лекция посвящена насущным вопросам, которые некоторые почему-то стыдятся задавать: правда ли французское вино такое хорошее? Правда ли вино из Нового света такое плохое? Зачем выдерживать вино, уже разлитое в бутылки? И что это за, в конце концов, «натуральные вина», о которых все непрерывно говорят?

DI Telegraph

Москва, Тверская улица, 7, 19:00

24−28 июля — Ужины в «Бардели»

Смешение индийского с нижегородским. Южные специи и техники — с нашими местными продуктами: облепиха с кориандром, простокваша с кардамоном, свекла с зирой, пшеничные отруби — с тамариндом и маслом гхи. По будням шеф Сумит Рагхуванши проводит опыты на гостях, создавая ужины из шести подач на основе подобных сочетаний. Что именно будет подано в каждый вечер, понятно, секрет, более того — мест на ужинах всего 10, поэтому бронировать их надо заранее.

Бардели

Москва, Пятницкая улица, 56 стр 4

Предварительная бронь 8 968 665 5114

25 июля — Ich Liebe Riesling в Tartaria

Еще одна винная лекция — в более камерном формате, с дегустацией и закусками от бренд-шефа ресторана Тимура Абузярова. Сомелье и совладелец проекта Елизавета Стаханова принесет с собой два чемодана земли и камней, чтобы на наглядном примере показать, что такого особенного есть в германских почвах, дающих лучший рислинг в мире. Каждому страждущему нальют по 9 бокалов рислингов из образцовых винодельческих регионов страны: Наэ, Рейнгау, Франконии, Мозеля, Пфальца и Бадена.

Tartaria

Москва, Пречистенская набережная, 15 стр 1, 19:30

26 и 27 июля- Дарио Чеккини в BeefZavod

В маленьком тосканском городке Панзано хозяйство Чеккини занимает целый квартал — ресторан, веранда, мясной цех, мясная лавка. Все это великолепие украшено графитти, статуями минотавров с мясницкими тесаками и озвучивается металлом. Никакими словами вкус и атмосферу не передашь — надо ехать, смотреть и пробовать. Впрочем, есть шанс на тестовое знакомство с одним из величайших ныне живущих мясников — на его именном ужине в BeefZavod: 11 перемен лучших блюд по рецептам Чеккини (а его семья занимается мясом уже 8 поколений).

Beefzavod

Санкт-Петербург, Аптекарский проспект, 2

Предварительная бронь: 8 (812) 456-06-95