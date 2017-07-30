карьера

Кулинарный техникум Блинов выбрал потому, что он находился рядом с домом, и никакого пиетета к профессии повара не испытывал. Однажды, подрабатывая грузчиком, оказался в ресторане. На кухне сразу же узнали про его учебу и предложили подменить повара, который недавно уволился. Прошло шесть лет, прежде чем Блинов сам стал шефом и понял, что профессия, которую он когда-то выбрал исключительно ради хорошей зарплаты, превратилась в дело его жизни.

блюдо

«Вывести овощи на первый план — это вызов. Превратить их в полноценное блюдо сложнее, чем приготовить мясо. Например, запеченная морковь — отличный гарнир, но до полноценного блюда обычно не дотягивает. Я добавил к ней мед и батат, которые продолжают и цветовую, и вкусовую гаммы. Чтобы оттенить сладость, я добавил кисло-соленый сыр, а для контраста — хрустящие кедровые орехи».

способ приготовления

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Морковь посолить, полить 50 мл растительного масла, завернуть в фольгу целиком и запекать при температуре 180 градусов 25−35 минут. (В холодильнике готовую морковь можно хранить два-три дня.) Перед подачей морковь обжарить до легкой корочки на растительном масле, после чего добавить мед и подержать на огне еще минуту. Батат почистить и отварить в смеси молока и нежирных сливок, размять в блендере, добавив немного молочной смеси, чтобы получившееся пюре было не слишком густым. Добавить сахар и соль по вкусу. Сыр измельчить в блендере с жирными сливками, чтобы получился густой крем. На тарелку выложить холодный мусс из батата, сверху — горячую морковь, а затем — сырный крем, посыпать кедровыми орехами, которые можно предварительно слегка обжарить на сковороде. ≠

ИНГРЕДИЕНТЫ НА ЧЕТЫРЕ ПОРЦИИ

1. молодая морковь 24 шт.

2. батат 600 г

3. молоко 500 мл

4. нежирные сливки 500 мл

5. сливки 33% 50 мл

6. брынза или фета 150 г

7. растительное масло 100 мл

8. мед 3 ст.л.

9. кедровые орехи 1 ст.л.

10. соль, сахар