Ужин Golden Triangle, предваряющий старт Московского гастрономического фестиваля, проводится уже десять лет и собирает самых талантливых шеф-поваров страны: раз в год они готовят единое меню для экспертов и московских гурманов. На нем творили Массимо Боттура, Нино Грациано, Адриан Кетглас, Анатолий Комм и другие. В этот раз гости оценили блюда, приготовленные обладателями титула «Лучшим молодой повар России»: Владимиром Мухиным (White Rabbit), Анатолием Казаковым (Selfie), Дмитрием Зотовым (Huggis Pub&Kitchen) и Георгием Трояном («Северяне»).

Юбилейный, десятый ужин Golden Triangle состоял из 10 концептуальных блюд, отражающих многообразие продуктов и кулинарных техник России и поданных с изяществом современного искусства.

Тофу из кукурузного молочка с белужьей икрой (Владимир Мухин)
Сало, гречка и куриная печень (Дмитрий Зотов)
Гребешок, томатная вода и черный трюфель (Владимир Мухин / Анатолий Казаков)
Тыква, козий йогурт и миндаль (Дмитрий Зотов)
Палтус барбекю, кольраби и антоновка (Анатолий Казаков)
Щека коня, кабачки и хамон из конины (Анатолий Казаков)
Черный хлеб, сметана, чеснок (Владимир Мухин)
Копченое мороженое и белые грибы (Георгий Троян)
Как легендарный итальянский шеф решил стать мировым послом русской кухни
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Что съесть на Московском гастрономическом фестивале
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Московский Гастрономический Фестиваль стартовал на этой неделе и продлится целый месяц. В этом году в Фестивале участвуют более 100 ресторанов Москвы, шеф-повара которых придумали специальные дегустационные меню стоимостью 1900 рублей.

Гости смогут составить собственное мнение об авторских сетах и поделиться им, приняв участие в определении победителей. Отзыв можно оставить на сайте фестиваля www.gastronomic.ru, на странице фестиваля в Facebook.