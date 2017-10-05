Ужин Golden Triangle, предваряющий старт Московского гастрономического фестиваля, проводится уже десять лет и собирает самых талантливых шеф-поваров страны: раз в год они готовят единое меню для экспертов и московских гурманов. На нем творили Массимо Боттура, Нино Грациано, Адриан Кетглас, Анатолий Комм и другие. В этот раз гости оценили блюда, приготовленные обладателями титула «Лучшим молодой повар России»: Владимиром Мухиным (White Rabbit), Анатолием Казаковым (Selfie), Дмитрием Зотовым (Huggis Pub&Kitchen) и Георгием Трояном («Северяне»).

Юбилейный, десятый ужин Golden Triangle состоял из 10 концептуальных блюд, отражающих многообразие продуктов и кулинарных техник России и поданных с изяществом современного искусства.

Тофу из кукурузного молочка с белужьей икрой (Владимир Мухин)

Сало, гречка и куриная печень (Дмитрий Зотов)

Гребешок, томатная вода и черный трюфель (Владимир Мухин / Анатолий Казаков)

Тыква, козий йогурт и миндаль (Дмитрий Зотов)

Палтус барбекю, кольраби и антоновка (Анатолий Казаков)

Щека коня, кабачки и хамон из конины (Анатолий Казаков)

Черный хлеб, сметана, чеснок (Владимир Мухин)

Копченое мороженое и белые грибы (Георгий Троян)

Московский Гастрономический Фестиваль стартовал на этой неделе и продлится целый месяц. В этом году в Фестивале участвуют более 100 ресторанов Москвы, шеф-повара которых придумали специальные дегустационные меню стоимостью 1900 рублей.