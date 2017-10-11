В Москве при поддержке Esquire проходит Московский Гастрономический Фестиваль. До 31 октября сто ресторанов-участников презентуют специальное сет-меню по 1900 рублей. Мы выбрали 10 самых интересных позиций.

1. AQ Kitchen

Полноценный современный обед. Сначала закуска из мха с тунцом. Потом луковый суп с плавно растворяющимся в нем кремом из козьего сыра. Затем лосось, вымоченный в красном вине. Тем временем и до пулярки с муссом из хамона дело дойдет. И, наконец, в финале — похожая на крем брюле медовая панакотта с сорбетом из черной смородины, окруженные всевозможной разноцветной бижутерией, вроде медовых чипсов.

2. LevelDva

Одно из лучших в Москве мест для позднего завтрака выходного дня. Вас встретят крекером с паштетом и соусом хойсин, тартаром с гуакамоле, уваренным до густоты бульоном мисо с уткой и прочими нездешними вкусами, преимущественно восточного происхождения, с вкраплением американских, африканских и бог знает каких еще.

3. MoreGrill

Кацухико Кобаяши известен жующей Москве как гениальный кондитер — и не зря. Больше всего нынешнему шеф-повару MoreGrill удался десерт: сливочная панакотта, шоколадный крем, полоска кофейного желе и шарик кокосового мороженого, взвешено и подобрано все, как в аптеке. К этому прилагаются три околоазиатских блюда: дорада с соусом из главного японского цитруса, юзу, обжаренная на гриле креветка и пара бараньих ребер с яблочным соусом.

4. OVO by Carlo Cracco

В обычный день за 1900 рублей в OVO можно разве что воды попить, причем из-под крана. По случаю сета за эту сумму вынесут не то чтобы богатый ужин, но вполне достойный набор из корюшки с песто и чесночным маслом, тортелли с крапивой, гребешками и грибами и десерт. Такой шанс упускать не стоит.

5. White Rabbit

Шеф Владимир Мухин проникся веганскими идеями, нанял веганского су-шефа и сделал абсолютно растительный сет. Точное меню и набор ингредиентов Мухин просит держать в тайне, но намекнем, что вас ждут шесть подач, удивительные метаморфозы кукурузы, брокколи, молотого кунжута и орехов и совершенно прекрасный сыроедческий чизкейк (без сыра, разумеется) на десерт.

6. «Ача-Чача»

Понятно, что абхазская и грузинская кухни — практически близнецы, но если где и искать тонкую грань между ними, то, конечно, тут. Много фасоли, солений, острого перца, жареных на мангале хачапури и, конечно, густой каши из белой кукурузы с сыром. Сет — отчаянно сытный, готовят его с большим количеством привезенных из Абхазии продуктов. Очевидное желание сопроводить сет чачей официанты решат молниеносно.

7. «Белуга»

Самое интересное в сете — икра морского ежа с муссом из костного мозга, который, похоже, дополняет вкус икры куда интереснее, чем привычный в таких случаях яичный желток. С добавлением тархунного масла и черной икры получилась феноменальная закуска. Можно было просто принести пять порций — и гости были бы довольны. Но нет, перед ежом подают роллы из редьки с крабом, затем — удивительно нежную куриную грудку, глазированную шиповником, и медовик, сладости которого очень идет кислый ягодный сорбет.

8. «Березка»

Шеф Режис Тригель полюбил здоровое питание — и кормит околоиндийскими закусками, вроде масалы из цветной капусты и райты из конопли, ореховыми крекерами, пудингом из тапиоки и прочими овощами, фруктами и ягодами. Если этого вам покажется мало — а это возможно — требуйте салат нисуаз. Тригель всегда готовил его отменно, и «Березка» — не исключение.

9. «Голодный-Злой»

Диковатый сет в диковатом стиле шефа Михаила Геращенко. Икра воблы, соус из квашеной капусты, мозговая кость с хвостами и все в таком духе. Геращенко — настоящий шеф-кустарь, квасит, коптит, вялит, солит и мочит не отходя от плиты и все плоды своей работы так или иначе демонстрирует в сете.

10. «Южане»

В сете ровно то, что все и ждут от южнорусского ресторана «Южане» — много мяса, в том числе сырого, томленые в говяжьем жиру корнеплоды, тыква, моченые яблоки. Даже на десерт подадут барбекю — из нектаринов с фундуком. Нет только настоящего кубанского сала — которое, впрочем, с успехом заменяет выдержанный бараний курдюк.