В Москве при поддержке Esquire проходит Московский Гастрономический Фестиваль. До 31 октября сто ресторанов-участников презентуют специальное сет-меню по 1900 рублей. Мы выбрали 10 самых интересных позиций.

1. AQ Kitchen

Полноценный современный обед. Сначала закуска из мха с тунцом. Потом луковый суп с плавно растворяющимся в нем кремом из козьего сыра. Затем лосось, вымоченный в красном вине. Тем временем и до пулярки с муссом из хамона дело дойдет. И, наконец, в финале — похожая на крем брюле медовая панакотта с сорбетом из черной смородины, окруженные всевозможной разноцветной бижутерией, вроде медовых чипсов.

2. LevelDva

Одно из лучших в Москве мест для позднего завтрака выходного дня. Вас встретят крекером с паштетом и соусом хойсин, тартаром с гуакамоле, уваренным до густоты бульоном мисо с уткой и прочими нездешними вкусами, преимущественно восточного происхождения, с вкраплением американских, африканских и бог знает каких еще.

3. MoreGrill

Как легендарный итальянский шеф решил стать мировым послом русской кухни
Далее Как легендарный итальянский шеф решил стать мировым послом русской кухни
Как мог бы выглядеть русский Мишлен
Далее Как мог бы выглядеть русский Мишлен

Кацухико Кобаяши известен жующей Москве как гениальный кондитер — и не зря. Больше всего нынешнему шеф-повару MoreGrill удался десерт: сливочная панакотта, шоколадный крем, полоска кофейного желе и шарик кокосового мороженого, взвешено и подобрано все, как в аптеке. К этому прилагаются три околоазиатских блюда: дорада с соусом из главного японского цитруса, юзу, обжаренная на гриле креветка и пара бараньих ребер с яблочным соусом.

4. OVO by Carlo Cracco

В обычный день за 1900 рублей в OVO можно разве что воды попить, причем из-под крана. По случаю сета за эту сумму вынесут не то чтобы богатый ужин, но вполне достойный набор из корюшки с песто и чесночным маслом, тортелли с крапивой, гребешками и грибами и десерт. Такой шанс упускать не стоит.

5. White Rabbit

Шеф Владимир Мухин проникся веганскими идеями, нанял веганского су-шефа и сделал абсолютно растительный сет. Точное меню и набор ингредиентов Мухин просит держать в тайне, но намекнем, что вас ждут шесть подач, удивительные метаморфозы кукурузы, брокколи, молотого кунжута и орехов и совершенно прекрасный сыроедческий чизкейк (без сыра, разумеется) на десерт.

6. «Ача-Чача»

Понятно, что абхазская и грузинская кухни — практически близнецы, но если где и искать тонкую грань между ними, то, конечно, тут. Много фасоли, солений, острого перца, жареных на мангале хачапури и, конечно, густой каши из белой кукурузы с сыром. Сет — отчаянно сытный, готовят его с большим количеством привезенных из Абхазии продуктов. Очевидное желание сопроводить сет чачей официанты решат молниеносно.

7. «Белуга»

Самое интересное в сете — икра морского ежа с муссом из костного мозга, который, похоже, дополняет вкус икры куда интереснее, чем привычный в таких случаях яичный желток. С добавлением тархунного масла и черной икры получилась феноменальная закуска. Можно было просто принести пять порций — и гости были бы довольны. Но нет, перед ежом подают роллы из редьки с крабом, затем — удивительно нежную куриную грудку, глазированную шиповником, и медовик, сладости которого очень идет кислый ягодный сорбет.

8. «Березка»

Шеф Режис Тригель полюбил здоровое питание — и кормит околоиндийскими закусками, вроде масалы из цветной капусты и райты из конопли, ореховыми крекерами, пудингом из тапиоки и прочими овощами, фруктами и ягодами. Если этого вам покажется мало — а это возможно — требуйте салат нисуаз. Тригель всегда готовил его отменно, и «Березка» — не исключение.

9. «Голодный-Злой»

Диковатый сет в диковатом стиле шефа Михаила Геращенко. Икра воблы, соус из квашеной капусты, мозговая кость с хвостами и все в таком духе. Геращенко — настоящий шеф-кустарь, квасит, коптит, вялит, солит и мочит не отходя от плиты и все плоды своей работы так или иначе демонстрирует в сете.

10. «Южане»

В сете ровно то, что все и ждут от южнорусского ресторана «Южане» — много мяса, в том числе сырого, томленые в говяжьем жиру корнеплоды, тыква, моченые яблоки. Даже на десерт подадут барбекю — из нектаринов с фундуком. Нет только настоящего кубанского сала — которое, впрочем, с успехом заменяет выдержанный бараний курдюк.