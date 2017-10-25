О жизни Хантера Томпсона снимут сериал

Кинокомпания MGM Television сообщила изданию The Hollywood Reporter о начале работы над новым сериалом об авторе романа «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» Хантере С. Томпсоне.

Байопик раскроет ключевые моменты его жизни – службу в Военно-воздушных силах США, общение с байкерами из группировки «Ангелы Ада» (позже эта история выльется в роман), муки писательства, освещение президентской компании 1972 года, а также борьбу с наркотической зависимостью и дружбу с Джеком Николсоном.

Телесериал назван «Страх и отвращение» в честь главного романа Томпсона. К работе привлекли сценариста «Бесстыдников» и шоу «Достать коротышку» Дэви Холмса, а также его коллегу по этим проектам, продюсера Боба Нельсона, номинированного на «Оскар» за картину «Небраска».

Дата выхода нового сериала и актерский состав пока неизвестны.

Хантер Томпсон – американский писатель и журналист, основатель гонзо-журналистики, наиболее известен как автор романа «Страх и отвращение в Лас-Вегасе. Дикое путешествие в сердце Американской мечты». В 1998 году режиссер Терри Гиллиам снял по мотивам этого произведения культовых фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» с Джонни Деппом в роли Томпсона. Писатель часто публиковался в издании Rolling Stone. В 2005 году он покончил с собой в возрасте 67 лет.

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