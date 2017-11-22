Полотно Леонардо да Винчи «Спаситель мира», проданное на торгах Christie’s за рекордные $450 млн., появилось в рекламе IKEA – маркетологи компании предлагают, вложившись в искусство, сэкономить на рамке, и приобрести подходящую за $13.
Созданием рекламы занималось шведское агентство Acne, представившее сразу две версии плакатов. Один из них авторы дополнили фразой «Когда ты потратил $450 млн., но тебе не понравилась рама». В интервью с изданием Adweek представители IKEA отметили, что по цене картины да Винчи можно купить 15 млн книжных шкафов Billy.
В компании Acne заявили, что эти постеры – дружеская подколка миру искусства с его завышенными ценами.
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