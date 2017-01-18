История инаугураций президентов США

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Самая длинная речь

До избрания Рональда Рейгана Уильям Генри Гаррисон считался самым пожилым президентом США — он вступил в должность в 1841 году возрасте 68 лет. Гаррисон — автор самой продолжительной инаугурационной речи, которая длилась почти два часа и состояла из 8 445 слов. Бывший генерал, которого прозвали Cтарый Типпекану за победу в сражениях над индейцами, решил продемонстрировать стойкость и, несмотря на плохую погоду, прочитал собственноручно написанный текст под открытым небом, отказавшись надеть плащ, шляпу и перчатки. Спустя месяц после инаугурации Гаррисон скончался от пневмонии. Он занимал пост президента 32 дня — пока что это рекорд в истории США.

Самая короткая речь

Первый президент США Джордж Вашингтон вступил в должность 4 марта 1789 года, но присягу принес спустя почти два месяца — 30 апреля 1789 года в «Федерал-Холле» в Нью-Йорке. Вашингтон — единственный глава государства, который провел церемонию инаугурации в двух разных городах. Вторую речь он произнес в Филадельфии (штат Пенсильвания) 4 марта 1973-го, и она стала самой короткой за всю историю — 135 слов. В ней Вашингтон сообщил своим избирателям, что продолжит прежний политический курс.

Конечно, речь Вашингтона не идет ни в какое сравнение по лаконичности с инаугурационной речью Бориса Ельцина в 1996 году, которая состояла из 33 слов, включая шесть союзов «и».

Погода

Начало традиции произносить инаугурационную речь на открытом воздухе положил пятый президент США Джеймс Монро в 1817 году — тогда церемония проводилась 4 марта. Со внесением 20-й поправки к конституции дату инаугурации перенесли на 20 января (это случилось в 1933 году), но традиция сохранилась. Перед вступлением в должность Кеннеди (1960 год) в Вашингтоне выпал сильный снег, который для парада пришлось расчищать сотням работников. Самая холодная январская инаугурация была у Рональда Рейгана — в январе 1985 года на улице было почти минус 14 градусов по Цельсию.

День присяги Дональда Трампа может стать одним из самых теплых в истории — синоптики ожидают температуру от 10 до 15 градусов (рекорд самой теплой январской инаугурации принадлежит Рональду Рейгану — во время церемонии в 1981 году температура на улице была около 13 градусов).

Причем тут Библия

Формально конституция США не требует приносить присягу на Библии. Эту традицию заложил Джордж Вашингтон, который в своей первой речи положил руку на священный текст и сказал: «Да поможет мне Бог». С тех пор почти все президенты клялись на Библии — за редким исключением.

Среди тех, кто ее не использовал, — Теодор Рузвельт. В 1901 году, когда он вступил в должность после убийства президента Уильяма Маккинли. А 36-й президент США Линдон Бэйнс Джонсон приносил присягу в экстренном порядке в день убийства Джона Кеннеди на борту самолета Air Force One и использовал вместо Библии католический молитвенник. Среди тех, кто отказался использовать Священное Писание и клялся на конституции, Джон Куинси Адамс (1797-1801) и Франклин Пирс (1853-1857).

Уходящий президент Барак Обама на своей второй инаугурации использовал две Библии, которые принадлежали Мартину Лютеру Кингу и Аврааму Линкольну. Также на двух Писаниях присягу давали еще четыре президента США — Гарри Трумэн (1949), Дуайт Эйзенхауэр (1953), Джордж Буш-старший (1989) и Ричард Никсон (1953).

Кто упоминал Россию

Первым и пока что единственным президентом США, упомянувшим в своей инаугурационной речи Россию, остается Дуайт Эйзенхауэр. Он сказал буквально следующее: «Мы чтим стремление несвободных наций к свободе. Мы не ищем военных альянсов с ними и не хотим от них искусственной имитации наших порядков. Они должны знать, что мы с теплотой встретим их возвращение в ряды свободных государств. Сейчас, когда мир так разделен, и в менее сложные времена мы продолжаем чтить народ России. Мы не боимся, а приветствуем его успехи в образовании и промышленности. Мы желаем ему успехов в его стремлении к большей интеллектуальной свободе, к безопасности перед собственными законами и к вознаграждению за свой тяжкий труд. Как только это случится, наступит тот день, и наши народы свяжут узы дружбы» (из второй инаугурационной речи, 1957 год. — Esquire).

Протесты

Протесты против инаугурации Дональда Трампа в течение недели проведут порядка 30 различных групп. Среди них, например, движение за легализацию марихуаны. Активисты собираются утром 20 января раздать более 4 тысяч самокруток и зажечь их на пятой минуте выступления Трампа. Более 11 тысяч человек в день инаугурации планирует собрать движение Answer (Act to Stop War and Racism). Самая крупная акция в Вашингтоне пройдет 21 января — это женский марш, в котором примут участие, как ожидается, не менее 200 тысяч человек, среди которых певицы Шер и Кэти Перри, актрисы Эми Шумер, Скарлетт Йоханссон и Джулианна Мур и другие.

Только на обеспечение безопасности потратят около $100 млн. За порядком будут следить более 3000 полицейских, около 8000 сотрудников национальной гвардии и 5000 военных. «Перефразируя Толстого, каждая инаугурация рискованная, но каждая рискована по-своему», — заявил бывший министр внутренней безопасности США Майкл Чертофф.

Рискованной по-своему была инаугурация Ричарда Никсона в 1968 году. Тогда активисты движения Mobe, выступавшие за вывод войск из Вьетнама (Mobilization Committee to End the War), забросали президентский кортеж бутылками, едой и дымовыми шашками. В 1973 году во время второй инаугурации Никсона на марш против него вышли около 100 тысяч человек.

Если протест против Никсона изначально был антивоенным, то Джордж Буш-младший вызвал негодование американцев самим фактом своего избрания (в этом у них с Трампом, пожалуй, много общего). Десятки тысяч человек вышли на улицу, протестуя против результатов выборов, а кортеж Буша закидали яйцами и теннисными мячами. Президентская гонка 1999-2000 г. до сих пор остается одной из самых противоречивых в истории США. Многочисленные пересчеты голосов и судебные заседания продолжались почти месяц — в итоге Буш победил по числу голосов выборщиков, проиграв по общему числу избирателей. На второй инаугурации Буша в 2005 году тысячи демонстрантов вышли уже с антивоенными лозунгами против иракской кампании.