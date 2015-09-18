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Истории|Фотографии
Инстаграм Меган Маркл – невесты принца Гарри
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл в понедельник объявили о помолвке. Пара, начавшая встречаться осенью 2016 года, узаконит свои отношения весной 2018-го.