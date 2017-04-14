Жизнь после мема

Никита Литвинков / «Борщ, сосисочки, вкусный чай»

К нам в школу в Подмосковье приехало телевидение – они проводили опрос про состояние общепита. Интервью давали я, мои одноклассники, буфетчица. Осенью репортаж вышел на каком-то канале, и тогда я его увидел. На следующий день пришел в школу, а мне учителя говорят: «Видели-видели, как ты выступил». О чем они – я не понимал совсем, у меня тогда даже интернета не было. Но одноклассники рассказали, что я попал в рейтинги на MTV, а на СТС про меня сняли пародию в передаче «Все по-взрослому».

В этом моем видео с сосисочкой, по-моему, нет ничего смешного, там нечему поражаться или удивляться. Но сеть была забита этим роликом, а у меня выработался имидж человека из интернета. Меня постоянно стали звали на съемки, предлагали мультик озвучивать. Я сторонился средств массовой информации, но они меня находили. Мне звонила продюсер с РЕН-ТВ и говорила: «Я вот общаюсь с вами, и вы совсем не тот человек из интернета, я, наверное, вам больше звонить не буду».

Я продолжал ходить в свой кружок актерского мастерства, В 2008 году закончил музыкальную школу по классам аккордеона и фортепиано, поступил в музыкальный колледж в Воронеже, пошел в армию, вернулся. Сейчас работаю хормейстером в Доме культуры в Тульской области.

Я живу изо дня в день, знаю себя уже 22 года, но не перестаю удивляться взгляду людей со стороны, я никогда его не пойму по отношению к себе. По прошествии лет я, конечно, увидел все картинки и видео, которые сделали про меня в интернете. Просто так получилось, что у нас разная популярность по сравнению с Ромой Желудем: он сам себя пропагандирует, а я не такой, у меня это – дело случая.

Я не жалею о том, что было. На меня сыпались предложения, но я не знал, что мне нужно. Может быть, из этого могло выйти что-нибудь стоящее. Иногда хочется, чтобы все это снова произошло. Хочется снова общаться с этими людьми на ток-шоу, с Ромой Желудем. Я часто пишу ему, но он почему-то не добавляет меня в друзья. Наверное, не видит.

Андрей Макаров / «Чувак, это рэпчик»

Мы с ребятами собрались на день рождения. Ждали остальных на площадке и снимали видео, потом одноклассник одно из них выложил в сеть. Я утром проснулся, решил посмотреть новости и увидел себя в программе +100500. Сразу себя не узнал, не мог поверить своим глазам. Звоню другу, кричу в трубку: «Димон! Я в сто пятьсот попал!».

Меня начали узнавать на улицах, на учебу только в черных очках ездил, все равно узнавали, фотографировались. Предлагали мне в рекламе сняться, даже шапку из ролика продать за 50 000 рублей, но я думал, что это развод, поэтому отказывался.

Когда в первый раз в Москву позвали, меня на рэп концерт бесплатно провели, там я выходил на сцену, все хлопали, а у меня колени тряслись. Незабываемое чувство. Там же с рэперами познакомился, с Gipsy King, часто у них бывал, припев песни записали. Помню, что квартиры не было, приходилось после концертов спать в кафе, голова болела жутко, а еще домой в Тулу ехать надо было.

В Москве со мной девушки знакомились часто, они меня обычно боялись, не знаю почему, а тут сами подходили. С одной гулял, нравился ей очень.

Мне, честно, было хорошо от всеобщего внимания, я чувствовал популярность. Мной гордились друзья, знакомые часто называли меня звездой, я отвечал ухмылкой, ведь я простой парень с района.

Мой лучший друг говорил, что слава скоро пройдет, – так и случилось. Как видео начали забывать, девушка перестала мне звонить, а потом и вовсе общаться. Почему-то песню, которую мы с рэперами записывали, так и не выложили в сеть, хотя уже несколько лет прошло. Но я все равно рад тому, что это со мной произошло, ведь простой парень с района даже не мог представить себе, каково это – быть звездой, хоть и не долго.

Я не люблю, когда меня называют «рэпчиком». Мне уже 24 года, я работаю, школьные времена давно прошли. Теперь я Андрюха, веселый скромный парень, который мало связан с рэпом.

Виктор Гончаренко / «Вот она, рыба моей мечты! Язь!»

Я работал в милиции 27 лет, в силу возраста меня сократили, поэтому я вышел на пенсию. Первым делом отправился к озеру за рыбой – я с детства рыбачить любил. Был летний денек, я грелся на солнышке, вдруг слышу стук об лодку и чувствую: поклевка-то мощная. Думал, щучка здоровая, а оказался большой язь. Я его 25 лет ждал. Все верил, что поймаю такого красивого, вот и поймал. Заснял свою радость на видео и послал сыну, он загрузил видео в группу рыболовов – так все и началось.

Первыми мне позвонили из Comedy Club и попросили связаться с ними по Skype. Я решил, если надо – пусть сами набирают. Мало ли, шутка. Буквально через секунду звонок, и я вижу, что с экрана на меня смотрит сам Павел Воля и прочие участники. Они кричали: «Это реально мужик! Вы посмотрите, это реально он! Это точно он, ребята!».

Потом сообщения шли одно за другим. Был я и на центральном телевидении, и премию «Золотой граммофон» Диме Билану вручал, и в программах на ДТВ и НТВ участвовал. Я тогда даже не знал, как интервью давать, что надо говорить. Я одному корреспонденту душу излил, а он из моего с ним разговора только нужное ему взял и выставил все в негативном свете. Дурака из меня часто делали.

С продюсером познакомился, мы с ней программу свою сделали. Сначала была программа «Язь перезагрузка», а потом появился «Язь против еды». Снимали мы три года и в России, и за рубежом – в Турции, в Израиле. В Иерусалиме меня даже контролер в аэропорту узнал, говорил, что мама его мою передачу любит. Популярность росла, рейтинги повышались.

В 2014 году наступил кризис, канал Россия 2 прекратил свое существование, вместе с ним и наша программа. Я вернулся к себе в село, воспитываю прекрасного внука, работаю в местном колледже кочегаром. В селе меня уже давно все знают, в столице тоже все еще подходят, автографы просят, мне это приятно. Да, я был очень популярен, узнаваемость была фантастической, я был счастлив так же как счастлив сейчас, будучи деревенским жителем со своей семьей. Обо мне много чего написано, можно почитать в Интернете. Теперь, когда вбиваешь в поиск Виктор Гончаренко, появляется не только футболист, но и я – Язь.

Николай Воронов / «Белая стрекоза любви»

В 16 лет я курил по 4 пачки сигарет в день. Однажды поздней ночью провожал свою подругу в Зеленоград, после чего должен был сразу вернуться домой к родителям. Так получилось, что я начал болтать с один алкоголиком прямо на вокзале, про дом забыл. Он пил, а я курил. Мы говорили долго. Не знаю почему, но последнее, что он сказал мне, было: «Если хоть раз тебя по телевизору увижу, я тебе тааак в морду дам!». У меня после разговора голова заболела, и в этот день я бросил курить. В морду он мне не дал, но ровно через год меня начали показывать по всем каналам.

Я выступал со своей песней на концерте в университете Дубны – там работал мой папа, поэтому меня позвали. Песню «Белая стрекоза любви» написал в 11 лет, ее и сыграл на концерте. Кто меня снимал – не знаю. Помню, что позвонил мой товарищ и начал говорить о просмотрах в социальных сетях: сначала было 100 тысяч, потом 1 млн. Я стал популярным, стали поступать заказы и предложения, меня начали звать на разные передачи. Никогда не любил концертировать, для меня все происходящее было ужасом. Но что я мог сделать? У меня была хроническая усталость и различные тики, я сидел на психотропных веществах, и не мог этому противостоять. Сейчас я уже справился со всем этим.

Первое крупное выступление было в клубе «Солянка» на Китай-городе. Туда пришло много людей, я не понимал, откуда все они, я был настолько не готов к концерту, что даже слова песен забывал. На концертах была только одна программа, и песня про стрекозу была обязательной; ее, если честно, я не любил. В мой адрес поступало много комментариев, мне больше нравились негативные, так как в злости человек не может понять меня неправильно. Я всегда был за равенство общества.

Если время можно было вернуть назад, я бы не хотел, чтобы это видео попало в сеть. Полицейские – так я называю поклонников своего творчества – сильно тормозили меня в творческом и личном развитии.

Спустя какое-то время популярность угасла, и я очень этому рад. Я о многом жалею, в первую очередь о том, что не смог отстоять свою свободу и делать то, что я хочу. По-настоящему я люблю заниматься творчеством. Я закончил консерваторию, играю на фортепьяно, занимаюсь целительством и лечусь. Как сказал Таривердиев: «Я просто живу» и рад этому. Прошлое вспоминать не люблю.

Георгий Попов / Целебные свойства огурца

В 1990-ые я был одним из самых знаменитых докторов, у меня единственного была своя медицинская передача на НТВ. Мои книги расходились большим тиражом, у меня были свои чаи, препараты, я был успешным человеком и в России, и за границей. Так получилось, что мне пришлось заняться своими личными делами на пять лет – учиться, общаться с людьми, повышать медицинские навыки. Передача перестала существовать, и я стал отшельником, отдыхал и саморазвивался. Я считал, что в любое время смогу вернуться на телевидение.

Когда я попробовал вернуться, оказалось, что мое место уже занято, и я никому не нужен. Я думал, что сошел с поезда, который стоит, а он уже далеко уехал. Я решил возродить свою популярность с помощью интернета. Мои партнеры подсказали, что там работает только одна реклама – вирусная. Я начал думать в этом направлении. Так и родились ролики: про огурец, про комаров и все остальные. Рецепты реальные, я просто их подал иначе. Мы их сняли, создали свой канал на Youtube и начали ждать. Сначала эффекта не было, люди заходили как обычно – 30 человек в день. Через неделю у нас было уже несколько миллионов просмотров. Тут я понял, что попал в точку.

Репутация подпортилась, конечно. Люди не воспринимали в серьез лечение геморроя огурцами. Многие врачи начали меня критиковать, люди издевались, но я понял: не важно, что они говорят. Главное, это работает: меня начали приглашать на все программы. Был и негатив, конечно: мне долго приходилось выправлять ситуацию в обратную сторону, чтобы наладить репутацию. Я устраивал конкурс пародий на себя, конкурс живого огурца, даже хотел продать его.

Никто не мог подумать, что у меня будет такое количество просмотров. Популярность была немыслимая. Однако многие отвернулись от меня, кто-то перестал ходить ко мне на приемы, контакты с некоторыми врачами были утеряны, а на телевидении всех только огурцы волновали – это сильно раздражало. Со временем репутация улучшилась. Сейчас у меня много постоянных клиентов, я создал «Школу бега», руковожу своей клиникой «Третья медицина», продаю книги. Я сделал такие ролики, которые остаются востребованными уже 7 лет, а значит, так называемый «вирусняк» действует.