Инстаграм дня: Мерт Алас, один из самых известных глянцевых фотографов в мире

Мерт Алас – британский фотограф, родившийся в Турции в 1971 году. В возрасте 19 лет он перебрался жить в Лондон, где вскоре устроился работать стилистом. В 1994 году Алас познакомился с фотографом Маркусом Пиготтом, с которым работал на нескольких проектах. Они быстро сдружились и решили сделать свою собственную студию, но прибыли их работа не приносила. Тогда Алас и Пиготт отправили портфолио в журнал Dazed & Confused и сразу же получили заказ на съемки.

С тех пор фотографы работают с самыми известными брендами и изданиями, они задают тренды в индустрии, а один их съемочный день стоит $100 000. Посмотрите инстаграм Мерта Аласа, в который фотограф публикует как свою повседневную жизнь, так и профессиональные снимки.

A post shared by Mert Alas (@mertalas) on Jul 20, 2017 at 5:43am PDT

A post shared by Mert Alas (@mertalas) on Jun 14, 2017 at 9:22pm PDT

A post shared by Mert Alas (@mertalas) on Apr 28, 2017 at 7:42am PDT

A post shared by Mert Alas (@mertalas) on Apr 25, 2017 at 9:55am PDT

A post shared by Mert Alas (@mertalas) on Apr 23, 2017 at 7:55pm PDT

A post shared by Mert Alas (@mertalas) on Feb 14, 2017 at 7:34am PST

A post shared by Mert Alas (@mertalas) on Jan 27, 2017 at 6:27am PST

A post shared by Mert Alas (@mertalas) on Jan 6, 2017 at 11:20am PST

A post shared by Mert Alas (@mertalas) on Sep 22, 2016 at 3:40am PDT

A post shared by Mert Alas (@mertalas) on Aug 23, 2016 at 6:08am PDT

A post shared by Mert Alas (@mertalas) on May 23, 2016 at 10:07am PDT

A post shared by Mert Alas (@mertalas) on Mar 17, 2016 at 10:27am PDT

A post shared by Mert Alas (@mertalas) on Feb 27, 2016 at 3:02pm PST