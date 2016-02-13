Инстаграм дня: Мерт Алас, один из самых известных глянцевых фотографов в мире

Мерт Алас – британский фотограф, родившийся в Турции в 1971 году. В возрасте 19 лет он перебрался жить в Лондон, где вскоре устроился работать стилистом. В 1994 году Алас познакомился с фотографом Маркусом Пиготтом, с которым работал на нескольких проектах. Они быстро сдружились и решили сделать свою собственную студию, но прибыли их работа не приносила. Тогда Алас и Пиготт отправили портфолио в журнал Dazed & Confused и сразу же получили заказ на съемки.
С тех пор фотографы работают с самыми известными брендами и изданиями, они задают тренды в индустрии, а один их съемочный день стоит $100 000. Посмотрите инстаграм Мерта Аласа, в который фотограф публикует как свою повседневную жизнь, так и профессиональные снимки.