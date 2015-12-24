Инстаграм дня: ускользающая красота в объективе Кэт Ирлин

Урожденная петербурженка, Кэт Ирлин провела детство в России, а сейчас живет и работает в Нью-Йорке. Количество подписчиков ее инстаграма может сравниться с аудиторией многих медиа: за ее профилем следят более 1,2 млн. человек. В основном Ирилин снимает моделей и модных красавиц, но не обходит вниманием Нью-Йорк и случайных прохожих на его улицах.
Популярность в интернете позволяет девушке работать с такими брендами, как Louis Vuitton, Chanel, Christian Louboutin, Ralph Lauren, Tiffany's, Coach, J.Crew, Ford и другими.