Инстаграм дня: ускользающая красота в объективе Кэт Ирлин

Урожденная петербурженка, Кэт Ирлин провела детство в России, а сейчас живет и работает в Нью-Йорке. Количество подписчиков ее инстаграма может сравниться с аудиторией многих медиа: за ее профилем следят более 1,2 млн. человек. В основном Ирилин снимает моделей и модных красавиц, но не обходит вниманием Нью-Йорк и случайных прохожих на его улицах.

Популярность в интернете позволяет девушке работать с такими брендами, как Louis Vuitton, Chanel, Christian Louboutin, Ralph Lauren, Tiffany's, Coach, J.Crew, Ford и другими.

A post shared by kat irlin (@kat_in_nyc) on Nov 5, 2017 at 3:10pm PST

A post shared by kat irlin (@kat_in_nyc) on Oct 21, 2017 at 1:14pm PDT

A post shared by kat irlin (@kat_in_nyc) on Sep 22, 2017 at 5:57am PDT

A post shared by kat irlin (@kat_in_nyc) on Aug 29, 2017 at 7:51pm PDT

A post shared by kat irlin (@kat_in_nyc) on Aug 11, 2017 at 6:18am PDT

A post shared by kat irlin (@kat_in_nyc) on Jun 15, 2017 at 5:16pm PDT

A post shared by kat irlin (@kat_in_nyc) on Jun 14, 2017 at 9:27am PDT

A post shared by kat irlin (@kat_in_nyc) on Jun 7, 2017 at 2:09pm PDT

A post shared by kat irlin (@kat_in_nyc) on May 16, 2017 at 9:37am PDT

A post shared by kat irlin (@kat_in_nyc) on Apr 25, 2017 at 11:16am PDT

A post shared by kat irlin (@kat_in_nyc) on Dec 28, 2016 at 10:54am PST