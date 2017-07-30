Есть новости об iPhone 8. Не очень хорошие

Техно-блоги Mac Otakara и Phillip Elmer-DeWitt’s сообщают, что, скорее всего, новое поколения iPhone появится в магазинах позже, чем запланировано. Вероятнее всего, новые телефоны не появятся в американских магазинах раньше ноября-декабря – а значит, в Россию прибудут еще позже. Это связано с задержкой в поставках необходимых элементов для сборки смартфона, в частности – OLED-дисплеев.

Согласно другой утечке, iPhone 8 не буду выпускаться в белом цвете.

Наконец, блоги сообщают, что вероятнее всего новые смартфоны Apple откажутся от технологии Touch ID. Это связано с тем, что устройство будет лишено привычной кнопки, а встроенная в дисплей не способна распознавать отпечатки пальцев. Возможно, Touch ID заменят технологией Face ID, которая будет определять владельца по его лицу и глазам с помощью встроенной камеры.

Но это не самое худшее: согласно сообщению американского Forbes, новые телефоны будут стоит как минимум $1400 (приблизительно 84 тысячи рублей). Учитывая, что в российских магазинах Apple iPhone 7 стоит в среднем на 15-16 тыс. дороже, чем в США, можно предположить, что цены на iPhone 8 в минимальной комплектации будут начинаться от 100 тыс. рублей.