Новый iPhone сможет сканировать лица. Но это не точно

Источники Bloomberg сообщают, что новая технология поможет разблокировать телефон, совершать платежи и скачивать приложения без использования Touch ID. Сканирование лица будет осуществляться с помощью 3d-сенсора, который, как предполагается, даже не нужно будет подносить близко.

Технология призвана заменить авторизацию с помощью отпечатка пальца (которая впервые была использована в iPhone 5s в 2013 году) и повысить уровень защиты смартфона от взлома. Однако официальные представители Apple возникшие слухи пока никак не комментируют.

Ранее стало известно, что восьмое поколение iPhone лишится единственной кнопки – «Домой» – ее функции (включая Touch ID) теперь будут встроены в дисплей. Кроме того, от нового смартфона ожидают беспроводную зарядку, безработный дисплей и двойную вертикальную камеру.

Отметим, что Apple – не первые, кто развивает технологию биометрической аутентификации. В конце марта компания Samsung выпустила смартфон Galaxy S8, поддерживающий эту функцию. Правда, ее удалось обмануть, подсунув камере фотографию глаза владельца.