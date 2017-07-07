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Новый iPhone сможет сканировать лица. Но это не точно

Apple тестирует новую технологию, которая сможет распознавать владельца смартфона по лицу.

Источники Bloomberg сообщают, что новая технология поможет разблокировать телефон, совершать платежи и скачивать приложения без использования Touch ID. Сканирование лица будет осуществляться с помощью 3d-сенсора, который, как предполагается, даже не нужно будет подносить близко.

Технология призвана заменить авторизацию с помощью отпечатка пальца (которая впервые была использована в iPhone 5s в 2013 году) и повысить уровень защиты смартфона от взлома. Однако официальные представители Apple возникшие слухи пока никак не комментируют.

Ранее стало известно, что восьмое поколение iPhone лишится единственной кнопки – «Домой» – ее функции (включая Touch ID) теперь будут встроены в дисплей. Кроме того, от нового смартфона ожидают беспроводную зарядку, безработный дисплей и двойную вертикальную камеру.

Отметим, что Apple – не первые, кто развивает технологию биометрической аутентификации. В конце марта компания Samsung выпустила смартфон Galaxy S8, поддерживающий эту функцию. Правда, ее удалось обмануть, подсунув камере фотографию глаза владельца.

s.zuev
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