Как прошел IQOS Cinema Cocktail

С сентября этого года инновационный IQOS начал проводить специальные закрытые кинопоказы для своих клиентов и друзей. Первый вечер в таком формате гости провели в компании главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева.

Во флагманском бутике IQOS в ТРЦ «Атриум» известный писатель и телеведущий обсудил современный кинематограф и одну из самых интригующих кинокартин 70-го Каннского кинофестиваля – «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда. Фильм взял в Каннах «Золотую пальмовую ветвь».

Сергей Минаев поделился с гостями своим опытом работы в кино в качестве сценариста и актера, а также рассказал о своих текущих проектах и любимых фильмах и режиссерах.