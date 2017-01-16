Посмотрите на Айрис, дочь Джуда Лоу

Angelo Pennetta / Burberry

16-летняя Айрис Лоу утверждает, что никогда не хотела стать моделью. Но ей был интересен сам процесс, поэтому в начале 2017 года, когда ей предложили стать лицом Burberry Beauty, она согласилась. Дочь Джуда Лоу и британской актрисы Сэди Фрост совмещает работу с учебой, увлекается фотографией, рисованием и искусством и не собирается быть моделью вечно.

Me for #burberrybeauty thank you @burberry Публикация от Iris Law (@lirisaw) Мар 27 2017 в 6:19 PDT

«Мне нравится заниматься разными вещами. Я сейчас пробую все подряд, потому что я еще молода. Но я знаю, что опеределенно хочу делать что-то творческое. Пока мне удается творить и заниматься тем, у чего есть конечный продукт, которым я могу гордиться, я счастлива», – говорит Айрис изданию Paper.

Blink into existence Публикация от Iris Law (@lirisaw) Июл 31 2017 в 4:12 PDT

Cherry Публикация от Iris Law (@lirisaw) Мар 6 2017 в 4:46 PST