На премьеру «Оно» в Техасе зрители нарядились в демонических клоунов

Кинотеатр Alamo Drafthouse Cinema в Остине, Техас, устроил вечеринку клоунов-злодеев на премьере фильма «Оно» по Стивену Кингу – об этом сообщает NME. Зрителей обязали прийти на показ в образе. О том, насколько удалась затея, читатель может судить сам.

Тех, кто постеснялся пройтись до кинотеатра в ужасающих образах, с удовольствием превращали в демонических тварей уже внутри, используя грим, парики и накладные носы.

Hey Austin: for the next 2 hours we're having a clown party in Glass Half Full at the Lakeline @Drafthouse! Suit up and come drink with me! pic.twitter.com/CXtanoeH9k