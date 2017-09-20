8 итальянских аперитивных коктейлей

MILANO-TORINO
1 часть сладкого красного вермута
1 часть красного итальянского биттера
Наверное, самый классический аперитив, горький, насыщенный, сладкий и довольно крепкий. Он назван в честь двух главных городов севера Италии – Милана и Турина, откуда родом были изначальные ингредиенты коктейля. Milano-Torino, слегка разбавленный содовой, носит название Americano. «Этот коктейль, как и кофе с таким же названием, появился благодаря американцам, которые приезжали в Италию и воротили нос от терпких и насыщенных вкусов. С их подачи в Milano-Torino стали добавлять содовую воду, разбавляя горечь и крепость коктейля» – говорит бармен Caffe Torino Максим Иващенко.
CARDINALE
1 часть сладкого красного вермута
1 часть красного итальянского биттера
2 часть джина
Cardinale – более крепкая версия классического негрони, с увеличенным количеством джина. Подают ее не как обычный негрони: в рюмке на ножке, сильно охлажденным, почти замороженным, но безо льда.
GIOSTRA D’ALCOL
2 части красного вина
1 часть красного итальянского биттера
1 часть содовой
Родина этого коктейля – Турин, столица Пьемонта, главной винной провинции Италии, так что вино должно быть обязательно местного сорта, например, барбера. С некоторой натяжкой можно считать этот напиток очередной вариацией на тему Milano-Torino, причем наименее алкогольной.
SBAGLIATO
1 часть сладкого красного вермута
1 часть красного итальянского биттера
1 часть просекко
Sbagliato по-итальянски означает «испорченный». «Коктейль родился благодаря ошибке – бармен миланского Bar Basso делал негрони и, перепутав бутылки, добавил в смесь не джина, а просекко, но результат всем понравился. Один из моих любимых аперитивов» – говорит Максим Иващенко.
GARIBALDI
1 часть красного итальянского биттера
1 часть апельсинового сока
Простецкая смесь – называть ее коктейлем, наверное, слишком громко. Но – факт – эта штука отлично помогает в жару или с утра. Не терпящие простоты бармены придумали массу усложненных версий этого напитка, смешивая с соком сразу несколько биттеров, добавляя к ним апельсиновый ликер и даже ром.
BELLINI
1 часть персикового пюре
2 части просекко
Легендарный венецианский аперитив. Ходит много разговоров о мистических розовых персиках, которые единственные годятся для настоящего Беллини и которых, разумеется, нигде и никак не достать. Максим Иващенко этого священного трепета не разделяет: «Как и многие итальянские рецепты, Беллини строится на простоте и качестве подручных ингредиентов. Спелые южные персики будут ничуть не хуже. Секрет в том, чтобы не пробивать мякоть в блендере, а натереть персики на терке и затем протереть через мелкое сито и заморозить, и можно пить круглый год». Смешаете просекко не с персиками, а с клубникой – получите коктейль Rossini. С виноградом – Tiziano, с мандарином – Puccini.
SGROPPINO
1 часть водки
4 части просекко
6 частей лимонного сорбета
«Никакой особенной истории за этим коктейлем нет, и он довольно универсален – подойдет и как аперитив, и как десерт» – говорит Максим Иващенко.
HUGO
1 часть сиропа бузины
3 части просекко
Мята
Коктейль шпритц – штука, конечно, вкусная, но до того заезженная, что заказывать ее как-то даже неудобно. Вот вам гораздо менее известный, но гораздо более легкий и освежающий напиток, чем классическая смесь биттера, просекко и содовой.
Caffe Torino
Москва, Тверская ул, 23
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