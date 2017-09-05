В подмосковной школе произошла стрельба

Ученик 9-го класса школы №1 в подмосковной Ивантеевке открыл стрельбу из пневматического пистолета и разбросал дымовые шашки, сообщил во вторник ТАСС со ссылкой на управление МВД по Московской области.

«Были стрельба, взрывы. У парня крышу снесло. Стрелял, кричал, что пришел сюда, чтобы умереть. Мы в соседнем кабинете были. Его одноклассники из окна прыгали, девочка ногу сломала», – рассказал РБК один из школьников, представившийся Глебом.

В результате нападения пострадали четыре человека. РБК со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах называет их имена: учительница 39-летняя Любовь Калмыкова (получила ушибленные раны лобной части головы в результате удара молотком), 16-летний Вячеслав Б. (открытый перелом обеих костей левого предплечья), 17-летняя Виктория М. (перелом левой лодыжки), Алена С. (ушиб поясничной области).

Подростка задержали и опрашивают в присутствии родителей. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство» (213 УК РФ). Максимальное наказание составляет от 5 до 8 лет лишения свободы.

Одноклассники молодого человека рассказали, что он давно планировал нападение. Источники ТАСС сообщают, что ученик выкладывал на своей странице Вконтакте фотографии с оружием, а в статусе написал: Delete my life с датой 5 сентября. Кроме того, сообщается, что подросток был агрессивным и имел суицидальные мысли.