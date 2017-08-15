Посмотрите на баттл Сэмюэля Л. Джексона и Джеймса Кордена

В эфире программы The Late Late Show состоялся рэп-баттл между ведущим Джеймсом Корденом и актером Сэмюэлем Л. Джексоном. Корден, напомним, известен по серии роликов с автомобильным караоке – сидя за рулем, он поет вместе со звездами – такими, как Леди Гага, Уилл Смит или Адель.

Баттл Drop the mic длился чуть больше семи минут, и за это время оппоненты успели знатно оттоптаться друг по другу. Так, Корден подчеркнул, что «Л» в имени Джексона отвечает за «Лузер», что Чудо-Женщина никогда не переспит с Ником Фьюри (персонаж Джексона в фильмах «Мстители»), а также заявил, что без диалогов Тарантино актеру вовсе не стоит открывать рот. В ответ Джексон бодро подшутил над полнотой своего противника («ты бы меня порвал только если б я был пирожным»), и вспоминает пресловутый ролик с Адель – «без Адель в автомобиле ты никто».

Тот самый ролик с Адель

Не будем раскрывать имя победителя – смотрите сами.