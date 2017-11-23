Новым Бэтменом может стать Джейк Джилленхол

Звезда «Донни Дарко», «Горбатой горы» и «Стрингера» Джейк Джилленхол может заменить Бена Аффлека в новом фильме о Бэтмене. Об этом заявил журналист издания Collider Джон Капиа. По словам журналиста, Джилленхол уже встречался с режиссером Мэттом Ривзом (именно он будет снимать следующий фильм о рыцаре Готэма), чтобы обсудить детали. Однако неизвестно, удалось ли им прийти к соглашению.

Напомним, что Бен Аффлек впервые сыграл Темного рыцаря в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», провалившимся в прокате. Второй раз в этом же амплуа Аффлек появился в «Лиге справедливости» – и по мнению многих журналистов, выглядит уставшим от роли.

Дата выхода нового фильма о Бэтмене пока неизвестна.

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