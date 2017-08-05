Почему Шарлиз Терон никогда не стать новым Джеймсом Бондом

Я все чаще слышу, как кто-то говорит: «Шарлиз Терон должна стать новым Джеймсом Бондом». Остановитесь, пожалуйста.

Screenrant. W Magazine. Крис Хэмсфорт. Twitter. Всю неделю только и разговоров о том, что Шарлиз должна взять эту знаменитую роль.

Давайте начистоту. Конечно, посвященная агенту 007 франшиза должна перестать быть такой консервативной и стать открытой для актеров всех рас и полов. И дать, наконец, перерыв Дэниэлу Крейгу, о котором он так просит.

Но относиться к роли так, будто она единственная что-то значит? Да перестаньте. Джеймс Бонд – не Далай Лама. У нас нет нужды искать его реинкарнации до скончания веков. У нас есть другой козырь в рукаве. Все то, что мы видели во «Взрывной блондинке».

Существует бесконечное множество нерассказанных историй, несыгранных персонажей и неснятых автомобильных погонь. Новые сценаристы рождаются каждую минуту. Вместо того, чтобы пытаться всунуть отличную актрису в побитую временем роль, почему не дать ей шанс создать что-то новое? Почему не дать ей сыграть персонажа, который может надирать задницы так, как этого еще никто не делал? Надеть вечернее платье и выпить коктейль, потому что она хочет, а не обязана правилам жанра? Такого, какой достался ей во «Взрывной блондинке», фильме, что так убедительно идет в кинотеатрах прямо сейчас. Зачем принуждать ее к старому, когда новое рождается прямо здесь и сейчас!

Изучим проблему на другом примере. Помните такой фильм «Мальчишник в Вегасе», с четырьмя белыми мужиками? Успешный настолько, что к нему сняли два сиквела, примерно на полтора фильма больше, чем стоило. Никто не говорил: «надо дать четырем чернокожим женщинам сыграть эти роли. Мы снимем Чернокожий девичник в Вегасе!». Вместо этого появилось нечто совершенно другое. Знакомый жанр. Новые персонажи. Новый сюжет. Так появился Girls in trip (июль 2017, в России не выходил. – Esquire), и это оказалось отличное кино.

Давайте так и поступим! Дадим Джеймсу Бонду вздремнуть – ему давно пора, потому что ему уже миллион лет. Давайте начнем поддерживать новые идеи! Идите и посмотрите, что Шарлиз Терон делает прямо сейчас, вместо того, чтобы журить ее за то, что она не новый Пирс Броснан. Давайте двигаться раньше. Встретимся здесь лет так через 10, чтобы обсудить, почему «Взрывную блондинку» должен сыграть мужчина. До встречи!