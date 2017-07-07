Язвительное письмо Джейн Остин выставят на аукционе

Это письмо писательница отправила 29-30 октября 1812 года своей племяннице Анне Лефрой. Оно написано в жанре записки и адресуется будто бы автору романа Lady Maclairn, the Victim of Villany, Рэйчел Хантер.
Из содержания письма ясно, что оно – лишь часть переписки, где Остин и Лефрой обсуждают книгу. Здесь Джейн благодарит автора новеллы за присланные зарисовки мест из романа, а также пародирует ее мелодраматический стиль, восхваляющие клише и повторения в сюжете и характерах. «Слезы текли на эти милые скетчи», – насмешливо пишет она.
По словам специалиста по книгам и рукописям Габриэля Созеби, стиль письма напоминает любовный роман Остин «Нортенгерское аббатство», написанный в 1799 году. Созеби полагает, что это может служить доказательством того, что писательница на самом деле наслаждалась чтением низкопробных сочинений.
Дженет Тодд, выпускающая сочинения о работах Остин для Cambridge University Press, говорит, что это письмо типично для автора. «Остин обожала высмеивать других писательниц и их сентиментальные, готические сюжеты», – говорит Тодд. «Она отлично знала собственные литературные возможности и, возможно, училась тому, как не надо делать, читая сентиментальные излияния современников».
#JaneAusten in #41Objects: 18. Letter: Jane - Francis, 7.1809. Kathryn Sutherland writes this week: https://t.co/WvceaOyb9y #JaneAusten200 pic.twitter.com/0ojLPe06R1— Jane Austen's House (@JaneAustenHouse) July 7, 2017
Потомки Остин продадут письмо 11 июля. Ожидается, что, кроме него, на аукцион выставят еще два фрагмента переписки. В общей сумме семья планирует получить с продажи около £162,000.
Ранее наследники писательницы продали с аукциона ее золотой перстень и первые издания некоторых романов, включая «Гордость и предубеждение», за £30,000.