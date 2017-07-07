Язвительное письмо Джейн Остин выставят на аукционе

Это письмо писательница отправила 29-30 октября 1812 года своей племяннице Анне Лефрой. Оно написано в жанре записки и адресуется будто бы автору романа Lady Maclairn, the Victim of Villany, Рэйчел Хантер.

Из содержания письма ясно, что оно – лишь часть переписки, где Остин и Лефрой обсуждают книгу. Здесь Джейн благодарит автора новеллы за присланные зарисовки мест из романа, а также пародирует ее мелодраматический стиль, восхваляющие клише и повторения в сюжете и характерах. «Слезы текли на эти милые скетчи», – насмешливо пишет она.

По словам специалиста по книгам и рукописям Габриэля Созеби, стиль письма напоминает любовный роман Остин «Нортенгерское аббатство», написанный в 1799 году. Созеби полагает, что это может служить доказательством того, что писательница на самом деле наслаждалась чтением низкопробных сочинений.

Дженет Тодд, выпускающая сочинения о работах Остин для Cambridge University Press, говорит, что это письмо типично для автора. «Остин обожала высмеивать других писательниц и их сентиментальные, готические сюжеты», – говорит Тодд. «Она отлично знала собственные литературные возможности и, возможно, училась тому, как не надо делать, читая сентиментальные излияния современников».

Потомки Остин продадут письмо 11 июля. Ожидается, что, кроме него, на аукцион выставят еще два фрагмента переписки. В общей сумме семья планирует получить с продажи около £162,000.

Ранее наследники писательницы продали с аукциона ее золотой перстень и первые издания некоторых романов, включая «Гордость и предубеждение», за £30,000.