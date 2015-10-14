Инстаграм дня: Мила Кунис, Виктория Бэкхем, Тильда Суинтон и другие на фотографиях Яна Уэлтерса

Ян Уэлтерс родился и вырос в Голландии, с детства он интересовался визуальным искусством и поступил в St Joost Art School, где учился до 1983 года. Он начинал карьеру в качестве ассистента фотографа, сначала в Амстердаме, а позже в Нью–Йорке, в котором прожил до 1989 года. Работая в жанре модной фотографии, Уэлтерс перебрался в Милан, а в 1995 году в Париж. С недавнего времени фотограф живет со своей семьей в Тапанге – вблизи Лос–Анджелеса.

В объектив фотографа неоднокартно попадали знаменитости, среди которых Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт, Дженнифер Лоуренс, Марк Джейкобс, Ванесса Паради, Дрю Бэрримор, Кэмерон Диаз, Эмма Уотсон, Виктория Бэкхем и многие другие.

Уэлтерс снимает для Vogue, Elle, Glamour, Vanity Fair и других известных изданий.

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