Шедевры японской графики теперь доступны в сети

Библиотека Конгресса США выложила в свободный доступ 2500 японских гравюр на дереве, датированные 1600–1915 годами, в том числе шедевры художника Кацусики Хокусая. Даже если это имя ни о чем вам не говорит, как минимум об одной работе иллюстратора вы наверняка слышали: именно «Большая волна в Канагаве» Хокусая послужила вдохновением для известного символа-эмодзи.

Большая волна в Канагаве. 1823–1831. Бумага, чернила, водяные краски, Гравюра. 25,4 × 38,1 см

Помимо традиционного для Японии стиля укиё-э в коллекции представлены работы в других жанрах, например, суримоно — это разновидность цветной ксилографии, которая сочетает изображение и текст; такие гравюры, как правило, дарили по какому-то особому случаю. Также а архиве Библиотеки Конгресса доступны оттиски периода русско-японских и китайско-японских войн.

Стиль укиё-э в японской гравюре был популярен в эпоху Эдо (1603–1868), когда произошло становление городской культуры и расцвет театра Кабуки. Особенно популярны были изображения гейш, куртизанок, актеров и борцов сумо.

Рука, занесенная над Порт-Артуром, — отсылка к русско-японской войне. Кобаяси, Киётика. 1847-1915.

Девушка из деревни Охара. Хокусай, Кацусики. 1760-1849

Российский линкор под атакой японских кораблей, 1904. Приписывается Касаи Торадзиро

Исикава Тоёнобу, 1711-1785