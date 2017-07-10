Джоан Роулинг написала сказку на собственном платье, собираясь на костюмированную вечеринку

В разговоре с CNN писательница рассказала, что однажды написала сказку прямо на платье. Это было в 2015 году, когда Роулинг организовывала костюмированную вечеринку по случаю своего 50-летия. Она попролила гостей нарядиться так, как выглядит их ночной кошмар, а для себя писательница подобрала образ потерянного манускрипта. «Я писала прямо на платье, задействовав большую его часть. Не знаю, будет ли это текст когда-нибудь опубликован, но, по крайней мере, он все еще висит в моем шкафу». Печально, но само платье Роулинг журналистам не показала.

Писательница изображает застенчивость, как будто не знает, сколько ее фанатов готовы принять все, вышедшее из-под ее рук.

Неизвестно, останется ли эта сказка навсегда висеть в шкафу или в один прекрасный день попадет в руки фанатов Роулинг. Зато известно доподлинно, над чем писательница работает прямо сейчас: нас ждет еще четыре фильма с героями «Фантастических тварей».