Джо Кири из «Очень странных дел»: «Сцены с Дастином – мои любимые»

За два сезона «Очень странных дел» герой Джо Кири из типичного старшеклассника-задиры с идеальной прической и идеальной подружкой преобразился в смелого, открытого и бескорыстного юношу, готового помогать другим даже в ущерб себе. В интервью Esquire актер рассказал о взрослении Стива Харрингтона, о его дружбе с персонажем Гейтена Матараццо (Дастин) и о том, чего ждать в третьем сезоне.

О взрослении Стива

«Первое время Стива заботил только он сам и то, что о нем думают посторонние люди. Но во втором сезоне он становится менее зацикленным на себе, начинает думать о других и помогать им. Мы наблюдаем за его взрослением через его отношения с Нэнси и с детьми, которых он защищает и оберегает, несмотря ни на что».

Об отношениях Стива и Нэнси

«Это будет звучать немного глупо, но когда я начал готовиться к новому сезону, моей целью было как бы проникнуть в сознание Стива и проанализировать ряд событий, произошедших в первом сезоне. Мне кажется, что причина, из-за которой Нэнси и Стив не могут быть вместе — это то, что они совершенно по-разному справляются с трудностями. Это заметно в сцене из второго сезона, когда Нэнси и Стив сидят на диване – она смотрит в одну сторону, он – в другую. Они будто бы вместе, но поодиночке, и каждому хочется идти по своей дороге».

О дружбе Стива с Дастином и любимой сцене из сериала

Сцена, где Дастин спрашивает про прическу, одна из моих любимых. Людей почему-то это волнует, но я ничего не делаю с волосами – просто мою раз в три-четыре дня. Так что тут нужно сказать спасибо моим родителям. В этой сцене мне нравится то, что они оба – и Дастин, и Стив – наконец-то снимают друг перед другом маски. Оба персонажа во втором сезоне остались слегка на отшибе, и они находят друг друга и растут через эту дружбу.

Гейтен (исполнитель роли Дастина. – Esquire) – гениальный и очень веселый ребенок. Я учусь у него спонтанности и более легкому отношению ко всему, что происходит. Гейтен младше меня лет на 10, но иногда кажется гораздо более зрелым, чем я. Он очень добрый и у него отличная голова на плечах. Меня часто спрашивают, как дети справляются со съемками. Могу сказать, что отлично, – с учетом всей этой шумихи вокруг них.

О быстрой славе

«Ко мне иногда подходят незнакомые люди и спрашивают: «О, да ты тот парень из «Очень странных дел»?! Хорошая работа». Приятно осознавать, что людям нравится то, что ты делаешь. Особенно когда всего лишь два года назад ты обслуживал столики и мечтал хоть о какой-то работе, а в итоге получил роль в сериале, который смотрят, кажется, все. Я очень благодарен за эту возможность».

Об идеальной прическе Стива

«Самое главное – это правильная стрижка. Если тебя хорошо подстригли, это уже полдела. За волосы всех персонажей «Очень странных дел» отвечает Сара Хинсгауль. Она просто гуру своего дела – она не просто делает прически в стиле 1980-х, а делает это со вкусом и очень аккуратно. Ну, вы можете видеть это по восторженным возгласам о прическе Стива».

О том, каким мы увидим Стива в третьем сезоне

«Стив понял, что он – далеко не то, что нужно Нэнси. Он любит ее, поэтому отпускает, дать ей возможность двигаться вперед. Конечно, у Стива будут проблемы с поступлением в колледж – кто знает, сможет ли он вообще сдать экзамены. У него абсолютно изменилось окружение, прежних друзей уже нет рядом. Стив находится в некотором подвешенном состоянии, и его дорога может пойти разными путями. Мы обсуждали некоторые сценарии развития персонажа с братьями Даффер (шоураннеры сериала. – Esquire), но я пока оставлю их в секрете – вдруг мы будем их разрабатывать».

О своей рок-группе Post Animal

У группы дела идут отлично, и я горжусь ребятами, с которыми прожил почти два года в Чикаго. Этим летом у меня было много работы, но и у них дела идут отлично – недавно парни подписали контракт на выпуск альбома, который мы записали прошлым летом за две недели в домике возле озера Мичиган. Думаю, пластинка выйдет на Polyvynil Records этой весной. Это психоделический рок.

Музыка – моя вторая любовь. Мне повезло, что пластинка, к которой я приложил руку, увидит свет. И я очень надеюсь, что как только утрясу с графиком съемок, смогу на месяц уехать и поработать с ребятами в студии. Мы надеемся к январю-февралю записать новый альбом.