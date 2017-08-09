В сети появилось ранее неизвестное письмо Джона Леннона

В заявлении, которое Синтия Пауэлл подала на развод с Джонном Ленноном в 1968 году, в числе причин указана зависимость музыканта от наркотиков и его роман с Йоко Оно. До суда в итоге не дошло – Леннон выплатил супруге 100 тысяч фунтов стерлингов и позволил оформить опеку над их сыном Джулианом.

Из ранее не публиковавшегося письма Леннона выяснилось, что музыкант никогда не считал Йоко Оно причиной расставания. «Нам обоим хорошо известно, что наш брак рухнул задолго до появления в нашей жизни ЛСД или Йоко Оно… Такова реальность!», – написал он в 1976 году своей первой жене. Письмо было ответом Леннона на публикацию выдержек из A Twist of Lennon – автобиографии Пауэлл, в которой она написала о периоде жизни с «битлом».

Леннон также указал бывшей супруге на то, что рассказ об их совместном ЛСД-трипе слишком расплывчат, и она, видимо, забыла о последующих подобных «путешествиях». Также музыкант напоминает, что Пауэлл приезжала к нему в Лос-Анджелес в период его расставания с Йоко Оно и просила снова жениться на ней или стать отцом ее второго ребенка.

«Я не виню тебя за желание смыть с себя связанное с The Beatles прошлое, но если ты настроена серьезно, то стоит избегать общения с прессой. Мы провели вместе несколько замечательных лет, так что сосредоточься на них для разнообразия. Как говорил Дилан: «Это просто поворот судьбы», – написал Леннон.

Письмо было адресовано изданию News of the World, опубликовавшему отрывки из книги Пауэлл. К нему прилагалась записка, в которой музыкант просил напечатать послание без редактуры, потому что это «справедливо по отношению ко мне и вашим читателям».

Письмо и прилагающаяся к нему записка выставлены на онлайн-торги RR Auction. Лот оценивается свыше $25,000.