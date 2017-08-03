Жертва №24

Джон Гейси выбирал своими жертвами юных подростков. Он насиловал их, пытал, а потом душил и сбрасывал в подвал. Когда подвал переполнился, убийца стал топить тела в реке Де Плейнс, расположенной неподалеку.

В этой самой реке в декабре 1978-го года полиция Норвуд Парка (пригород Чикаго. – Esquire) нашла четыре тела. Еще 29 обнаружили во время обыска в самом доме и во дворе. Большую часть трупов (26) убийца спрятал в подвале.

Часть своих жертв Гейси похитил, курсируя по городу на машине, других – заманил хитростью, в том числе обещая им работу в своей строительной фирме.

Джон Гейси в 1978 году

КЛОУН ПОГО

Гейси родился в 1942-м году в семье ветерана первой мировой войны Джона Стенли Гейси и Мэрион Элайн Робинсон. Он рос слабым и больным ребенком, не мог заниматься спортом и вообще был легким объектом для издевательств со стороны одноклассников. Отец называл его размазней и считал, что тот притворяется.

Гейси-старший часто бил своего сына – для этих целей он иногда использовал ремень для правки бритвы. Люди, знавшие будущего серийного убийцу в детстве, говорили, что он был любящим сыном и во время издевательств со стороны отца ни разу ему не ответил. В возрасте семи лет Джон Гейси подвергся домогательствам со стороны друга семьи. Он никогда не рассказывал об этом отцу, боясь, что от обвинит во всем его.

Первый суд в жизни Гейси состоялся в 1968-м году, когда ему было 26 лет: его обвинили в сексуальных домогательствах в отношении трех подростков. Гейси к тому моменту уже был женат и работал управляющим ресторана KFC в Уотерлу (штат Айова), которым владел его тесть. На будущего серийного убийцу заявил 15-летний Дональд Вурхес – первая известная жертва домогательств. Гейси пытался отговорить мальчика от дачи показаний в суде, а когда понял, что это неизбежно, – вынудил своего подчиненного избить Вурхеса.

Избежать ответственности ему не удалось: Гейси приговорили к 10 годам заключения, но отпустили спустя 18 месяцев – за примерное поведение.

Клоун Пого, автопортрет. Фото: Getty Images

Вскоре после освобождения из тюрьмы, уже разведенный Гейси переехал в пригород Чикаго Норвуд Парк, купил дом и занялся строительным бизнесом. Он стал членом Демократической партии, активно занимался общественной деятельностью и снискал репутацию добропорядочного гражданина. В этот же период он вступил в клоунское объединение Jolly Jokers и стал выступать в образе клоуна Пого на благотворительных вечерах, частных вечеринках и в больницах.

Первое убийство Джон Гейси совершил в 1972 году. Жертвой стал 16-летний Тимоти Маккой, с которым он познакомился на автобусном терминале Грейхаунд в Чикаго, – молодой человек собирался на обзорную экскурсию. Как рассказывал позже Гейси, они провели вместе ночь, а наутро, проснувшись, он увидел Маккоя с ножом в руке, испугался и начал защищаться. Завязалась драка, в ходе которой Гейси убил подростка.

Большая часть преступлений Гейси пришлась на 1976-1978 годы, уже после того, как мужчина развелся со своей женой и получил дом в безраздельное пользование. Он называл этот период «временем приключений».

Дом Гейси в 1979 году. Позже он был снесен.

ЖЕРТВА №24

Летом 1976-го года 16-летний Джимми Хаакенсон сказал родителям, что уезжает в Чикаго. Мальчик вырос в многодетной семье: отец был водопроводчиком, часто отсутствовал дома и выпивал, а мать работала на трех работах и ухаживала за четырьмя детьми. Так что к выходкам подростка привыкли и уже не обращали особого внимания.

5 августа Джимми позвонил матери и сообщил, что благополучно добрался до города. Несколько недель о нем не было слышно, после чего миссис Хаакенсон заявила в полицию.

Когда об убийствах в Чикаго стало известно широкой общественности, у семьи появились подозрения, что Джимми мог стать жертвой Гейси. «У нас с мамой состоялся разговор, и мы подумали: «А что если?», – рассказала New York Times сестра молодого человека Лори Систерман. Женщины поделились своими соображениями с полицией, которая запросила стоматологические данные. По неизвестным причинам, они не были предоставлены. После этого разговоров о Джимми в семье Хаакенсон больше не было. «Каждый раз, когда я вспоминала о нем, мать просто закрывала глаза. Это не обсуждалось», – заявила Систерман.

Годы спустя племянник Джимми Хаакенсона Джефф увидел сообщение, что власти пытаются идентифицировать восемь неизвестных жертв Джона Гейси. Он заполнил форму и стал ждать.

Через некоторое время с ним связался шериф округа Кук (штат Иллинойс) Томас Дарт.

Анализ ДНК подтвердил, что жертва №24 – это Джимми Хаакенсон. Его матери к этому моменту уже много лет не было в живых.

***

Джон Гейси был казнен 20 мая 1994 года посредством внутривенной инъекции. На последний ужин перед смертью бывший менеджер KFC заказал порцию жаренных цыплят, креветок, картошку и свежую клубнику.

Дело Гейси до сих пор не закрыто – осталось еще шесть неопознанных тел.