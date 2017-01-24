Утром 25 декабря, через 7 минут после взлета из аэропорта Адлера, разбился ТУ-154 Минобороны России. Самолет выполнял плановый рейс в Латакию (Сирия).
На борту находились 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить с новогодним концертом на авиабазе Хмеймим, журналисты НТВ, Первого канала и телеканала «Звезда» и военнослужащие вооруженных сил.
Среди погибших в авиакатастрофе — правозащитник Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Она везла медикаменты и медицинскую технику в университетский госпиталь в Латакии. Понедельник, 26 декабря, объявлен в России официальным днем траура.
— Очень жаль, что до женщины его мечты я чуть-чуть... недомолчала!
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На Маниже: Свитшот, Asiya Bareeva Брюки, Modardesigns Кеды, Lacoste.
Анекдот рассказала Манижа, певица
Этническая сэлф-мейд-вумен Манижа создала по сути отдельное направление в шоу-бизнесе: видеоколлажи на собственные песни. Она выкладывала их в свой инстаграм, и новоиспеченный тренд подхватили немедленно. Теперь она выпускает первый в истории инстаграм-альбом: под каждую песню создает отдельный аккаунт со своими цветами и обязательным видео. Писать песни Манижа начала в 11 лет, и сразу на английском языке. Первыми слушателями (в соцсетях Манижа использует неологизм «слЫшатели») стали мама и бабушка — вдова известного таджикского писателя Тоджи Усмона. Именно она настояла на том, чтобы пятилетнюю девочку отдали в музыкальную школу. Та сбежала оттуда через год, а когда подросла, уехала в Англию к Майку Спенсеру, который ставил звук Jamiroquai, Элли Голдинг и Кайли Миноуг. Новый альбом певицы Manuscript выйдет в феврале 2017 года. ≠.