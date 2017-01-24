Красивая женщина рассказывает анекдот
— Очень жаль, что до женщины его мечты я чуть-чуть... недомолчала!
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На Маниже: Свитшот, Asiya Bareeva
Брюки, Modardesigns
Кеды, Lacoste.
Анекдот рассказала Манижа, певица
Этническая сэлф-мейд-вумен Манижа создала по сути отдельное направление в шоу-бизнесе: видеоколлажи на собственные песни. Она выкладывала их в свой инстаграм, и новоиспеченный тренд подхватили немедленно. Теперь она выпускает первый в истории инстаграм-альбом: под каждую песню создает отдельный аккаунт со своими цветами и обязательным видео. Писать песни Манижа начала в 11 лет, и сразу на английском языке. Первыми слушателями (в соцсетях Манижа использует неологизм «слЫшатели») стали мама и бабушка — вдова известного таджикского писателя Тоджи Усмона. Именно она настояла на том, чтобы пятилетнюю девочку отдали в музыкальную школу. Та сбежала оттуда через год, а когда подросла, уехала в Англию к Майку Спенсеру, который ставил звук Jamiroquai, Элли Голдинг и Кайли Миноуг. Новый альбом певицы Manuscript выйдет в феврале 2017 года. ≠.
ФотографияТуркина Фасо
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