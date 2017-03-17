Утром 25 декабря, через 7 минут после взлета из аэропорта Адлера, разбился ТУ-154 Минобороны России. Самолет выполнял плановый рейс в Латакию (Сирия).
На борту находились 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить с новогодним концертом на авиабазе Хмеймим, журналисты НТВ, Первого канала и телеканала «Звезда» и военнослужащие вооруженных сил.
Среди погибших в авиакатастрофе — правозащитник Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Она везла медикаменты и медицинскую технику в университетский госпиталь в Латакии. Понедельник, 26 декабря, объявлен в России официальным днем траура.
Для адекватной самооценки человеку нужна собака, которая будет его обожать, и кошка, которая будет его игнорировать.
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На Алисе:
водолазка, юбка, PRADA
Анекдот рассказала Алиса Кретова, атриса
В интеллигентной семье Алиса была неугомонным ребенком, и родители отправили дочь в гимназию-интернат, где от скуки та пошла в театральный кружок. К 18 годам Алиса хотела одного — поступить во МХАТ. Режиссерам зачастую приходилось с ней непросто: она противоречила во всем. Когда Кретова попала на курс к Дмитрию Брусникину и молодым актерам дали задание «выделиться», Алиса упала на пол и начала громко кричать, пока остальные пытались изобразить хоть что-нибудь. Мастер долго припоминал ей эту выходку, но в конце концов предложил актрисе поставить спектакль самостоятельно. Премьера «Девушек в любви» состоялась прошлым летом. Теперь Алиса мечтает создать свой психодраматический театр, где она могла бы говорить о серьезных вещах в той форме, которая ей кажется наиболее уместной. ≠