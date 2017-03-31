Утром 25 декабря, через 7 минут после взлета из аэропорта Адлера, разбился ТУ-154 Минобороны России. Самолет выполнял плановый рейс в Латакию (Сирия).
На борту находились 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить с новогодним концертом на авиабазе Хмеймим, журналисты НТВ, Первого канала и телеканала «Звезда» и военнослужащие вооруженных сил.
Среди погибших в авиакатастрофе — правозащитник Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Она везла медикаменты и медицинскую технику в университетский госпиталь в Латакии. Понедельник, 26 декабря, объявлен в России официальным днем траура.
У дирижера из-за похмелья дрожали руки, поэтому в тот вечер зрители слушали Моцарта в ремиксе.
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На Тане: Майка, шорты, Walk of Shame
Кольцо, Gucci
Кроссовки, Reebok.
Анекдот рассказала Таня Ткачук, певица, солистка группы «Моя Мишель»
Таня впервые прониклась музыкой в четыре года: мелодия заиграла во дворе ее дома и так увлекла, что девочка уселась на подоконник, свесив ноги со второго этажа. Что за песня тогда звучала, она не помнит. Помнит только, как отец резко снял ее с окна. Ребенком Таня пела в хорах и вокальных группах Благовещенска, а в 18 лет сочинила первую песню. Как только ей в голову приходит новая мелодия, она напевает ее на диктофон, где бы ни находилась — в метро или кафе. В Москве Таня собрала группу «Моя Мишель». В конце прошлого года они выпустили второй альбом «Отстой», а их клип на песню «Дура» собрал на Youtube около миллиона просмотров. ≠