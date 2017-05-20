Красивая женщина рассказывает анекдот
Критик язвительно говорит художнику: «Хотите знать мое мнение о вашем произведении? Оно не стоит ровным счетом ничего!» «Верю, — скромно отвечает художник, — но тем не менее я готов его выслушать».
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На Анастасии:
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Анекдот рассказала Анастасия Потемкина, художник
Когда Настя Потемкина была маленькой, отец брал ее за город, где показывал съедобные растения, — с того времени у Потемкиной сложились особые отношения с природой. Сорняки, городские животные и жертвы дискриминации — главная тема ее работ. После окончания университета Настя вместе с другом создала лабораторию Urban Fauna Lab, которая занимается проблемами городских фауны и флоры. Теперь она мечтает создать парк, где ученые смогут их изучать. Сегодня работы Насти выставляются в России и за рубежом. Ее проект об эстетике насилия «Синяки» можно увидеть в «Гараже» на первой триеннале российского современного искусства. ≠

Стиль: Алла Алексеевская

ФотографияВлад Зорин
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