Красивая женщина рассказывает анекдот Критик язвительно говорит художнику: «Хотите знать мое мнение о вашем произведении? Оно не стоит ровным счетом ничего!» «Верю, — скромно отвечает художник, — но тем не менее я готов его выслушать». Да Нет Редакция Esquire не гарантирует, что этот анекдот непременно будет смешным. Прочитать? На Анастасии:

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Анекдот рассказала Анастасия Потемкина, художник

Когда Настя Потемкина была маленькой, отец брал ее за город, где показывал съедобные растения, — с того времени у Потемкиной сложились особые отношения с природой. Сорняки, городские животные и жертвы дискриминации — главная тема ее работ. После окончания университета Настя вместе с другом создала лабораторию Urban Fauna Lab, которая занимается проблемами городских фауны и флоры. Теперь она мечтает создать парк, где ученые смогут их изучать. Сегодня работы Насти выставляются в России и за рубежом. Ее проект об эстетике насилия «Синяки» можно увидеть в «Гараже» на первой триеннале российского современного искусства. ≠