Красивая женщина рассказывает анекдот Таксист узнает Пикассо и говорит:

– Ваши картины не выглядят правдиво.

– А правдиво – это как?

Таксист достает из бумажника фотографию жены:

– Вот моя жена, здесь она на себя похожа.

– И что, она на самом деле такая маленькая и плоская? Да Нет Редакция Esquire не гарантирует, что этот анекдот непременно будет смешным. Прочитать? На Светлане: платье PRADA, кольцо ALLEGRA COLOR COLLECTION, BVLGARI



Светлана Марич, заместитель главы аукционного дома Phillips.

Светлана Марич полюбила искусство из-за плохой погоды – в Новосибирске всегда было пасмурно, поэтому она не гуляла, а занималась рисованием, бальными танцами и училась в музыкальной школе. Между занятиями Марич успевала продавать на улице сливы из дядиного сада. «Во-первых, это было весело. Во-вторых, я чувствовала себя независимой». Переехав в Москву, Светлана поступила на факультет журналистики МГУ, а с 2008 года занялась развитием московского офиса аукционного дома Phillips. «Сначала не было даже офиса – я работала у себя дома, на кухне». Сегодня Марич живет в Лондоне, а Дэмиен Херст и Марк Куинн посвящают ей свои работы. В ноябре увидеться с музой британских художников можно на выставке Луиз Буржуа в Нью-Йорке. ≠