О Джокере снимут отдельный фильм. Его спродюсирует Мартин Скорсезе

Джокер, заклятый враг Бэтмена и один из главных персонажей вселенной комиксов DC, за последние десять лет стал одним из самых значительных злодеев в массовой культуре, встав вровень, к примеру, с Дартом Вейдером из «Звездных войн». Безусловно, огромный вклад в это внес Хит Леджер, блестяще сыгравший главного антигероя Готэма в фильме «Темный рыцарь» Кристофера Нолана в 2008-м. Впоследствии Джокер еще дважды возвращался на большой экран: в лице Джареда Лето в прошлогоднем «Отряде самоубийц» и в мультфильме «Лего Бэтмен».

В DC рассудили, что самое время посвятить этому злодею собственный фильм, который наиболее полно раскрыл бы его историю. Но в подходе, который выбрала студия, есть спорные решения.

Начнем с того, что продюсировать ленту доверили Мартину Скорсезе, и это хорошо. Но в режиссеры (и соавторы сценария) позвали Тода Филлипса – автора трех «Мальчишников» и «Парней со стволами». И вот здесь фанаты начали беспокоиться.

Nerds currently reacting to news that #TheHangover filmmaker Todd Phillips is tapped to co-write and possibly direct Joker film pic.twitter.com/bITrpXXXTF — Ryan Parker (@TheRyanParker) August 22, 2017

«Когда задроты узнали, что снимать фильм о Джокере доверили автору «Мальчишника» Тоду Филлипсу»

Todd Phillips dusting off that clown suit for Joker movie pic.twitter.com/twAYV8qqih — Kevin Polowy (@djkevlar) August 23, 2017

«Тод Филлипс сдувает пыль с костюма клоуна для нового фильма о Джокере»

Другая важная новость состоит в том, что фильм о Джокере отделят от мейнстримовых серий DC, фильмы для которых снимаются прямо сейчас – «Лиги справедливости», например. Вот, что по этому поводу пишет Entertainment Weekly:

«Фильм о Джокере станет первым проектом в новой линейке, которую анонсируют дополнительно. Она никак не будет связана с другими фильмами и сериями DC – «Бэтмен против супермена», «Отряд самоубийц» или «Лига справедливости». Нова линейка создается для того, чтобы рассказать истории главных персонажей студии под уникальным углом».

Другими словами, идея состоит в том, чтобы снять жесткий криминальный фильм о Готэме начала 80-х, напоминающий работы Скорсезе той эпохи: «Таксиста» или «Бешеного быка». Это, безусловно, интригующая затея, на насколько студия справится с ее воплощением в жизнь?