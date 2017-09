Закрылась компания, продававшая соковыжималки за $700

Компания, продававшая соковыжималки Juicero за $700 и фирменные пакетики со смесями к ним, объявила о закрытии. Товар позиционировали как современный гаджет, который может не только выжимать сок из специальных пакетов с измельченными овощами и фруктами, но и оценивать свежесть продуктов.

В заявлении компании говорится, что стартап не может динамично развиваться из-за отсутствия инфраструктуры. Согласно отчету, за 16 месяцев работы было продано более 1 млн смесей (стоимость одного пакета составляет $5-7), при этом количество проданных соковыжималок не раскрывается.

Стартап Juicero привлек $120 миллионов, среди инвесторов были Google и Campbell Soup. Сначала соковыжималки продавали по $700, а потом цену снизили до $400.

Investors have poured $120 million into this juicer startup. There's just one tiny problem https://t.co/TnLB4XTAsR pic.twitter.com/WUqLl8nEdR