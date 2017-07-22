О ссоре Канье Уста и Jay-Z покажут документальный фильм

В часовом документальном фильме Public Enemies: Jay Z vs Kanye мы увидим, как два главных рэпера современности выстраивали свою карьеру, дружили, выпустили совместный альбом Watch the Throne в 2011, а потом разругались по неизвестным причинам.

По словам авторов фильма, в картине содержатся ранее не изданные кадры и эксклюзивные интервью с близкими рэперов. Режиссер Нико Вассерман рассказал, что эта история выходит далеко за пределы музыкальной сферы и открывает дискуссии на различные темы, начиная от классовых барьеров и заканчивая ментальным здоровьем.

Фильм также расскажет о страсти Канье к порно, пишет Dazed. Его друг детства, Юджин Макнейр, показал продюсерам дом, где вырос рэпер, и рассказал: «У него было африканское дерьмо по всему дому, ящики с записями и обширная коллекция порно. Он любит девочек, он любит одежду, он любит музыку, он любит всю эту африканскую чушь, он любит искусство».

Разлад в отношениях Канье Уэста и Jay Z стал очевидным в прошлом году во время тура Уэста Life of Pablo. На одном из концертов рэпер призвал коллегу быть «настоящим мужчиной» и просто позвонить ему, а не посылать своих киллеров. На другом концерте Уэст сказал, что Watch the Throne 2 никогда не будет и что их с Jay Z дети никогда не играли вместе.

История конфликта подробно разобрана в этом ролике:

На эти выпады Jay Z ответил в своем новом альбоме 4:44, который вышел в конце июня: «Ты даешь ему 20 миллионов, не моргнув глазом / он посвящает тебе 20 минут на сцене, о чем он только думает».

Public Enemies: Jay-Z vs Kanye выйдет 31 июля на канале Channel 4.