«Каста» выпустила новый альбом после девятилетнего перерыва

Спустя ровно девять лет после выхода пластинки «Быль в глаза» ростовская группа «Каста» выпустила свой третий студийный альбом. Релиз получил название «Четырехглавый орет». Он состоит из 18 песен, две из которых записаны совместно с музыкантами Рем Дигга и Sunsay.

«Это все та же Каста, хотя она и совсем другая. Встречайте! В эфире Влади, Шым, Хамиль и Змей, прямое включение из сказочного Ростова», – говорится на сайте коллектива.

Презентация новой пластинки пройдет 2 июня в Санкт-Петербурге и 3 июня в Москве.