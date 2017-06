CNN уволил комедийную актрису Кэти Гриффин за фото с окровавленной «головой Трампа»

30 мая на сайте TMZ появился ролик, в котором американская актриса и стендап-комик Кэти Гриффин позирует с муляжом окровавленной головы, похожим на голову Дональда Трампа. Видео немедленно спровоцировало скандал, а на Гриффин обрушился шквал критики как от сторонников президента, так и от его противников. Спустя два дня CNN расторг с ней контракт на участие в ежегодном новогоднем шоу.

Сам Дональд Трамп заявил, что Гриффин «должно быть стыдно» за свой поступок. «Мои дети, особенно 11-летний сын Бэррон, тяжело переживают эту ситацию. Ужасно!», – написал он у себя в Twitter.

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017

Мелания Трамп «как мать, жена и человек» назвала поведение актрисы «просто неправильным» и усомнилась в ее психическом здоровье. Дональд Трамп-младший заявил, что это «отвратительно, но не удивительно».

Не осталась в стороне и Челси Клинтон. «Это мерзко и неправильно. Нет ничего смешного в шутках об убийстве президента», – написала она (на ее отца Билла Клинтона, по некоторым данным, было совершено около 30 покушений).

This is vile and wrong. It is never funny to joke about killing a president. https://t.co/zIiuKoMyFw — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) May 30, 2017

Даже коллеги Гриффин, включая ее соведущего по новогоднему шоу на CNN Андерсона Купера, осудили ее. «Я шокирован фотосессией, в которой Кэти Гриффин приняла участие. Это отвратительно и совершенно неуместно», – заявил Купер.

На скандальном видео телеведущая говорит, что не боится создавать вокруг себя шумиху, и то ли в шутку, то ли всерьез предлагает фотографу уехать в Мексику, потому что «нас ждет тюрьма». При этом в своем Twitter она написала, что не призывает к насилию, а просто высмеивает «главного насмешника».

NEW: Behind the scenes footage of Kathy Griffin's 'beheaded Trump' photo shoot. pic.twitter.com/ga4ze8uIap — Josh Caplan (@joshdcaplan) May 31, 2017

Позже этот твит наряду с роликом был удален, а Гриффин принесла официальные извинения: «Я только увидела реакцию. Я комик и я переступаю черту. Я отодвигаю черту и переступаю ее. Я зашла слишком далеко. Это не смешно, и теперь я это понимаю. Я совершила много ошибок за свою карьеру и продолжу их совершать. Я молю о прощении».

I am sorry. I went too far. I was wrong. pic.twitter.com/LBKvqf9xFB — Kathy Griffin (@kathygriffin) May 30, 2017

Актриса действительно не в первый раз оказывается в центре скандала, за что снискала репутацию человека, который гонится за публичностью. Один из громких инцидентов случился в 2009 году: в эфире новогоднего шоу Кэти со своим соведущим говорила о шестилетнем мальчике по имени Фалькон (Falcon) и неудачно скаламбурила со словом fuck. Это было прямым нарушением контракта с CNN, ей пришлось вернуть свой чек, но увольнения избежать все-таки удалось.

CNN не расторг контракт со скандальной ведущей даже в 2012 году, когда Гриффин в прямом эфире сделала вид, что занимается с Купером оральным сексом.

Обладательница двух премий «Эмми» за свое реалити-шоу «Кэтти Гриффин: Моя жизнь знаменитости класса D», она умудрилась разозлить и католическое сообщество. Это случилось в 2007 году, когда Гриффин получала статуэтку главной телевизионной премии. Актриса заявила, что в отличие от многих не будет благодарить Иисуса за награду, и сказала буквально следующее: «Отвали, Иисус. Теперь эта награда — мой бог».

За свои неуместные шутки Гриффин стала персоной нон грата на многих американских телевизионных программах, включая «Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом» и, по слухам, шоу Эллен Дедженерес.