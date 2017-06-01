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CNN уволил комедийную актрису Кэти Гриффин за фото с окровавленной «головой Трампа»

30 мая на сайте TMZ появился ролик, в котором американская актриса и стендап-комик Кэти Гриффин позирует с муляжом окровавленной головы, похожим на голову Дональда Трампа. Видео немедленно спровоцировало скандал, а на Гриффин обрушился шквал критики как от сторонников президента, так и от его противников. Спустя два дня CNN расторг с ней контракт на участие в ежегодном новогоднем шоу.

Сам Дональд Трамп заявил, что Гриффин «должно быть стыдно» за свой поступок. «Мои дети, особенно 11-летний сын Бэррон, тяжело переживают эту ситацию. Ужасно!», – написал он у себя в Twitter.

Мелания Трамп «как мать, жена и человек» назвала поведение актрисы «просто неправильным» и усомнилась в ее психическом здоровье. Дональд Трамп-младший заявил, что это «отвратительно, но не удивительно».

Не осталась в стороне и Челси Клинтон. «Это мерзко и неправильно. Нет ничего смешного в шутках об убийстве президента», – написала она (на ее отца Билла Клинтона, по некоторым данным, было совершено около 30 покушений).

Даже коллеги Гриффин, включая ее соведущего по новогоднему шоу на CNN Андерсона Купера, осудили ее. «Я шокирован фотосессией, в которой Кэти Гриффин приняла участие. Это отвратительно и совершенно неуместно», – заявил Купер.

На скандальном видео телеведущая говорит, что не боится создавать вокруг себя шумиху, и то ли в шутку, то ли всерьез предлагает фотографу уехать в Мексику, потому что «нас ждет тюрьма». При этом в своем Twitter она написала, что не призывает к насилию, а просто высмеивает «главного насмешника».

Позже этот твит наряду с роликом был удален, а Гриффин принесла официальные извинения: «Я только увидела реакцию. Я комик и я переступаю черту. Я отодвигаю черту и переступаю ее. Я зашла слишком далеко. Это не смешно, и теперь я это понимаю. Я совершила много ошибок за свою карьеру и продолжу их совершать. Я молю о прощении».

Актриса действительно не в первый раз оказывается в центре скандала, за что снискала репутацию человека, который гонится за публичностью. Один из громких инцидентов случился в 2009 году: в эфире новогоднего шоу Кэти со своим соведущим говорила о шестилетнем мальчике по имени Фалькон (Falcon) и неудачно скаламбурила со словом fuck. Это было прямым нарушением контракта с CNN, ей пришлось вернуть свой чек, но увольнения избежать все-таки удалось.

CNN не расторг контракт со скандальной ведущей даже в 2012 году, когда Гриффин в прямом эфире сделала вид, что занимается с Купером оральным сексом.

Обладательница двух премий «Эмми» за свое реалити-шоу «Кэтти Гриффин: Моя жизнь знаменитости класса D», она умудрилась разозлить и католическое сообщество. Это случилось в 2007 году, когда Гриффин получала статуэтку главной телевизионной премии. Актриса заявила, что в отличие от многих не будет благодарить Иисуса за награду, и сказала буквально следующее: «Отвали, Иисус. Теперь эта награда — мой бог».

За свои неуместные шутки Гриффин стала персоной нон грата на многих американских телевизионных программах, включая «Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом» и, по слухам, шоу Эллен Дедженерес.

ФотографияGetty Images
editor-zhanel
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