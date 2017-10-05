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Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. Широкую известность ему принес роман «Остаток дня» (The Remains of the Day), по которому сняли фильм с Энтони Хопкинсом и Эммой Томпсон в главных ролях. Эта книга также принесла ему Букеровскую премию в 1989 году.

Объявляя победителя, секретарь Шведской академии Сара Даниус описала творчество Исигуро как «смесь произведений Джейн Остин и Франца Кафки», в котором есть немного Марселя Пруста. «Он писатель удивительной честности и ему удалось развить собственную эстетическую вселенную», – цитирует ее The Guardian.

Победа Исигуро стала неожиданностью – писатель не числился среди фаворитов гонки. Однако Нобелевский комитет удивляет уже не первый год – в 2016-м лауреатом премии стал Боб Дилан, а до этого ее получила Светлана Алексиевич – первый за полвека автор, пишущий преимущественно в жанре документальной литературы.

Исигуро родился в 1954 году в Нагасаки. Его семья эмигрировала в Великобританию, когда будущему писателю было пять лет. Кстати, среди основных претендентов на престижную премию называли еще одного автора родом из Японии – Харуки Мураками.

ФотографияGetty Images
editor-zhanel
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