Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 54 лет.

Артист ушел из жизни после долгой борьбы с онкологическим заболеванием, о котором стало известно летом 2015 года, когда было отменено несколько концертов. После курса лечения, Дмитрий Хворостовский вновь стал выступать на сцене. Осенью 2016 года состояние артиста ухудшилось и он прошел вновь прошел курс химиотерапии.

19 сентября 2017 года стало известно, что певец больше не может выступать, его концерт, который был запланирован на 26 сентября в Московской государственной консерватории имени Чайковского, был отменен.

Дмитрий Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года. Он закончил Красноярское педагогическое училище имени А. М. Горького и Красноярский институт искусств. В течении пяти лет с 1985 года, артист был солистом местного театра оперы и балета.

В 1989 году Хворостовский принял участие в международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе после чего его карьера стала стремительно развиваться. Артист выступал на лучших сценах оперных театров мира: театр Ла Скала (Милан), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Мариинский театр Санкт-Петербурга, московский театр «Новая Опера», Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон) и других. С 1994 года Дмитрий Хворостовский жил в Лондоне.