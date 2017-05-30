В Зимнем дворце открылась выставка Ансельма Кифера

В Николаевском зале Зимнего дворца Санкт-Петербурга открылась первая в России персональная выставка немецкого художника Ансельмо Кифера. Экспозиция «Ансельм Кифер – Владимиру Хлебникову» организована Государственным Эрмитажем совместно с галереей Тадеуса Ропака (Galerie Thaddaeus Ropac) в сотрудничестве с самим художником.

В специально оборудованном для выставки трехчастном пространстве Николаевского зала Кифер представляет серию из 30 работ, посвященных поэту-футуристу и экспериментатору словотворчества Велимира Хлебникову.

Одна из центральных для Велимира Хлебникова, идея о бесконечной цикличности судьбоносных военных столкновений, происходящих на воде и суше раз в 317 лет, становится для Кифера основой для размышления на темы войны и мира, мимолетности и конечности всех человеческих чаяний, беспощадности рока.

Персональные выставки Кифера проходили в Музее современного искусства в Нью-Йорке, Музее Гуггенхайма в Бильбао, Королевской академии в Лондоне, Гран-Пале и Центре Помпиду в Париже. Ансельм Кифер – единственный из живущих художников, чьи работы входят в постоянную коллекцию Лувра (Париж).

Выставка продлится до 3 сентября 2017 года.