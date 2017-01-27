Паоло Соррентино снял короткометражку о коктейлях и ответил на вопрос Esquire

Пока о судьбе второго сезона сериала «Молодой папа» ходят слухи, которые еще не подтвердил HBO, Паоло Соррентино, чтобы не скучать, принял предложение Campari и снял короткометражную зарисовку о коктейлях с Клайвом Оуэном в главной роли.

Killer in Red — кинопроект, в который вложился известный итальянский производитель алкоголя вместо привычного ежегодного календаря. По сюжету Клайв Оуэн («Город Грехов», «Близость») играет бардентера, который смешивает для прекрасных посетительниц клуба коктейли: негрони — для одной, американо — для второй, но его фирменный напиток Killer in Red предназначен для femme fatale, главной героини фильма.

Это был первый опыт работы Соррентино с Клайвом Оуэном. По словам актера, ему было легко согласиться на участие в этом проекте: «Для меня Паоло — один из лучших в своем деле, режиссер-мечтатель с невероятно богатым воображением», — заявил он.

Презентация проекта прошла в Риме и была приурочена к старту новой глобальной кампании Campari Red Diaries. Всего будет выпущено 12 фильмов, повествующих об истории коктейлей, в каждом из которых снялись молодые и известные бармены со всего мира.

Во время пресс-конференции на премьере короткометражки Паоло Соррентино оставался ироничным и говорил исключительно по-итальянски. А после вышел закурить сигару перед кинотеатром. В тот же момент Esquire и задал ему вопрос, как он ощущает грань между работой над авторским кино и коммерческими проектами. Режиссер ответил: «Прекрасно!».