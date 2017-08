Стивен Кинг запретил Дональду Трампу смотреть свои фильмы

В 2017 году споры в интернете стали очень важны – особенно в тот момент, когда президент США начал затевать их со всеми подряд. Например, со знаменитыми писателями.

Стивен Кинг решил выразить свою позицию в Twitter – и возможно, это лучший способ привлечь внимание Трампа. Писатель запретил политику смотреть новую киноадаптацию «Оно» и сериал по его детективному роману «Мистер Мерседес».

Donald Trump blocked me on Twitter. I am hereby blocking him from seeing IT or MR. MERCEDES. No clowns for you, Donald. Go float yourself.