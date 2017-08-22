«Кирилл Серебренников – то, чем запомнится это время»

Во вторник стало известно о задержании режиссера Кирилла Серебренникова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, художественный руководитель «Гоголь-центра» организовал хищение не менее 68 млн рублей, выделенных на театральные постановки. Одним из проектов был якобы не поставленный спектакль «Сон в летнюю ночь», рецензии на который писали многие СМИ, в том числе Esquire.

По делу основанной Серебренниковым «Седьмой студии» проходят три человека – бывший бухгалтер Нина Масляева, экс-гендиректор студии Юрий Итин и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский.

В конце мая после обысков в доме режиссера и в возглавляемом им театре в защиту Серебренникова выступили видные деятели культуры. Гильдия театральных режиссеров, худрук Театра наций Евгений Миронов и генеральный директор «Большого театра» Владимир Урин написали письмо Владимиру Путину, а у «Гоголь-центра» прошла акция поддержки.

Павел Лунгин, режиссер

Мне кажется, мы еще раз видим, что наши правоохранительные органы не дают заднего хода, не могут проявить гибкость. Как библейское такое чудовище было китобраз, которое могло ходить только прямо и давило всех, кто перед ним находился, точно так же и они уже, раз сформулировав это обвинение, не могут отступить. Им надо доказать, что они были правы, им надо обязательно посадить, арестовать.

И конечно, нет никакой необходимости в аресте. Кирилл никуда не уезжает, он работает. Он тут, он ходит на все допросы, пишет объяснения. Мне кажется, что это излишняя жестокость, какая-то мстительная жестокость. ( «Эхо Москвы»)

Катерина Гордеева, журналист

Антон Долин, кинокритик:

Спрашивают про Кирилла Серебренникова: «Почему он не уехал?»

И правда – почему? Участник Авиньонского театрального фестиваля, Канн и Венеции, один из лучших немецких оперных режиссеров этого года (по признанию немцев же) мог бы найти себе дело и деньги в любой цивилизованной стране.

А вот ответ, из интервью, которое мы записывали чуть больше года назад в Каннах.

— Что остается — прибить кроссовки гвоздями к полу, как героиня «Ученика»? И никуда не уходить?

— Да, в какой-то момент надо сказать «Я отсюда никуда не уйду», когда все кричат: «Да уезжайте отсюда! Не нравится? Валите!» А я здесь живу и работаю. Мой театр, мое кино. Это и есть моя родина.

— Тебе предлагают работать за рубежом, ты уже это делаешь. Велик соблазн уехать и работать вне России?

— Я вижу в этом много привлекательного, но и вопросов много. Могу ли я? Могу. Хочу ли я? Хочу. Комфортно ли мне? Суперкомфортно! Но я не хочу терять Россию. Такого зрителя, как в «Гоголь-центре», я нигде не найду. Такой публики нет вообще. Мне многие об этом говорят. Людей одного образа мысли много, и нужны места — не фейсбук, а физические места! — где они не будут чувствовать себя одинокими. Почему все ходили на эти марши с белыми ленточками? Только поэтому. Они не за Навальным шли, они друг друга хотели увидеть. «Значит, я не один такой «мудак», есть и другие такие, как я». Соцсети давно не дают ощущения общности, а это чувство единства невероятно важно. Я уважаю и люблю этих людей. Я хочу для них работать".

Анна Наринская, литературный критик

Николай Картозия, генеральный директор телеканала «Пятница!»

Можете считать меня наивным дурачком, но я не верю, что мой друг Кирилл Серебренников мошенник. Я запрещаю себя даже думать так. И вас, если вы мои друзья и друзья Кирилла, прошу - не стройте допущений. Ведь все, что нам пока сообщили, не доказано-полудоказано. Где факты? Кирилл - потрясающий человек и огромная талантливая душа. Чтобы там ни было в развязке... Дядя Кирилл, я твой друг и не отрекусь.

Большая чистка френдленты сегодня, видимо, будет. Ну и к лучшему. Люди любят «предположить», это часть человеческого в нас. Но есть допущения, которые чернят душу и превращают тебя в токсичную б***. Вот такого у меня в ленте не будет.

Алексей Кудрин, экономист, бывший министр финансов РФ:

Арест режиссёра - явно избыточная мера до суда, особенно после слов президента о чрезмерности арестов предпринимателей — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 22 августа 2017 г.

Никита Кукушкин, актер «Гоголь-центра»