Кирилла Серебренникова оставили под домашним арестом

Мосгорсуд отказался освободить режиссера Кирилла Серебренникова под залог. До 19 октября он останется под домашним арестом. Однако ему смягчили условия содержания – теперь худрук «Гоголь-центра» может видеться с адвокатом и ежедневно выходить на прогулку с 18:00 до 20:00.

Кирилл Серебренников был арестован 22 августа по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следственный комитет считает, что режиссер организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных на театральный проект «Платформа». Сам Серебренников называет обвинения с свою сторону сфабрикованными и абсурдными.

В понедельник защита предоставила суду второй список поручителей. За режиссера вступились еще 41 человек, включая певца Валерия Меладзе, режиссера Марка Захарова, модель Наталью Водянову и других.

Ранее поддержку художественному руководителю «Гоголь-центра» выразили Иэн Маккеллен и Кейт Бланшетт.

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