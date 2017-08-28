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Появился тизер к сериалу «Порох» с Китом Харрингтоном

«Помню не зря пятый день ноября».

Кит Харрингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», снялся в новом сериале BBC «Порох». Актер сыграл Роберта Кейтсби – одного из участников «порохового заговора», готовивших взрыв в здании парламента во время тронной речи короля Шотландии и Англии Якова I.

Роль Гая Фокса исполнил Том Каллен («Аббатство Даунтон»). В сериале также снялась Лив Тайлер – актриса играет кузину Кейтсби Анну.

«Моя жена мертва, и имя мое запятнано. Моих друзей и родных пытали и повесили. Мы должны ударить в корень. Фокс подожжет запал. Я, Роберт Кейтсби, взорву короля и всех его людей», – говорит Харрингтон в тизере.

Сериал покажут осенью на BBC One.

editor-zhanel
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