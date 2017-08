Появился тизер к сериалу «Порох» с Китом Харрингтоном

Кит Харрингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», снялся в новом сериале BBC «Порох». Актер сыграл Роберта Кейтсби – одного из участников «порохового заговора», готовивших взрыв в здании парламента во время тронной речи короля Шотландии и Англии Якова I.

Роль Гая Фокса исполнил Том Каллен («Аббатство Даунтон»). В сериале также снялась Лив Тайлер – актриса играет кузину Кейтсби Анну.

Autumn is coming...



Kit Harington stars as Robert Catesby in our new 3-part drama #Gunpowder. Coming soon. pic.twitter.com/3tWHBwcZbs