Major Lazer выпустили мини-альбом Know No Better

Американцы Major Lazer выпускают второй студийный релиз: спустя два года после выхода дебютного альбома Peace in the Mission мир услышит EP Know No Better. Музыканты записали для него шесть треков в соавторстве с именитыми коллегами. К примеру, в заглавной песне с альбома можно услышать Трэвиса Скотта, Камила Капелло и Quavo из Migos.

По словам самих музыкантов, вдохновение для записи EP они нашли в путешествиях по Пакистану, Африке, Южной Америке и Кубе. Альбом уже доступен к покупке в iTunes, а послушать заглавный сингл с пластинки (и заодно – посмотреть снятый на него клип) прямо сейчас.