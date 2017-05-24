«Коммерсант FM» выполнил семилетку

За семь лет, что «Коммерсант FM» в эфире, курс доллара вырос в два раза, а в России и США сменилось по президенту. С такой емкой презетанции началось мероприятие в честь дня рождения радиостанции. За этот период в самом «Коммерсант FM» сменилось шесть главных редакторов; нынешний руководитель Алексей Воробьев – второй и шестой.

Мероприятие прошло в формате пионерских чтений и было организовано совместно с журналом «Русский пионер». Свои тексты, посвященные радио, прочитали писатель и художник Андрей Бильжо, заместитель гендиректора ИД «Коммерсант» Виктор Лошак, поэт Андрей Орлов, актриса Ольга Аничкова, обозреватель Станислав Кучер, поэт Андрей Орлов. А член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев (стоял у истоков «Коммерсант FM») со сцены пошутил на тему видеовступлений Алишера Усманова. «Спасибо, Алишер Бурханович, что эта радиостанция состоялась. Жаль, что мы не знали, что вы можете быть ее ведущим».

Среди гостей вечера были замечены Алексей Герман-младший, писатель Дмитрий Глуховский, главный редактор «МК» Павел Гусев, а также правозащитник Ольга Романова и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, которые, по всей видимости, пришли на мероприятие сразу после акции в поддержку «Гоголь-центра».