Одна смерть, две картины и сто таблеток за 2000 рублей

Французского революционера Марата зарезали, как известно, в ванне.

Это произошло 204 года назад, 13 июля 1793 года.

В школьном учебнике истории это печальное событие проиллюстрировано картиной Давида. На картине изображен печальный, красивый и элегантно окровавленный мужчина, на голове у него тюрбан, в левой руке какой-то документ, в правой — перо.

И я всегда думал, что убийца Марата — Шарлотта Корде — просто ворвалась к нему в самый подлый момент, когда он был без трусов, и зарезала его.

На самом деле, нет.

Во-первых, она никуда не врывалась. Она пришла к нему как бы по делам, а он просто не стал вылезать из ванны и решил поговорить с ней так.

А она после небольшого смоллтока вытащила нож – и привет.

Но это получается еще более странная история, если честно. У нас сейчас нравы попроще, но я, если приходят гости, стараюсь принимать их одетым, а в ванне не сижу вообще никогда, это просто неудобно, у меня еще стиральная машина рядом стоит, реально не очень много места.

В общем, оказывается, что Марат не просто так лежал в ванне. Он лежал в ванне последние три года своей жизни. У него было какое-то редкое заболевание, от которого он весь чесался (ну и не просто чесался, ему все время было больно), и вот в ванне с солями ему немного было полегче. А на голове у него не тюрбан, а повязка, пропитанная уксусом, тоже не от хорошей жизни.

Три года!

Но на этом смерть Марата не закончилась, а только началась.

Копия посмертной маски

На место преступления практически сразу вызвали мадам Тюссо, которая в те годы как раз подвизалась на теме посмертных масок революционеров. Собственно, первое время революционеры хотели ее казнить и даже побрили наголо, чтобы гильотине было удобнее, но в последний момент передумали, потому что поняли, что старушка может еще пригодиться.

Ну как старушка, ей было 32, и фамилия у нее, на самом деле, тогда была другая, она выйдет замуж за Тюссо только через два года.

Сама картина «Смерть Марата» тоже была написана по горячим следам, это почти полароидный снимок, но между посмертной маской от Тюссо и картиной Давида есть большая разница.

Дело в том, что Давид (это, кстати, фамилия, а не имя, звали его Жак-Луи) и Марат (это тоже фамилия, а не имя; звали его Жан-Поль) дружили. И Давид нарисовал Марата красивым, хотя тот и до болезни был на любителя, а после — так вообще.

Но никаких следов кожного заболевания на картине Давида нет, Марат выглядит сильно моложе и здоровее, чем должен, а нож, который, на самом деле, остался в груди, почему-то лежит на полу.

Давид рисовал пропагандистскую картину, и одной из его задач было осветлить и увековечить образ Марата, но Давид немного перестарался. Осветлил и увековечил слишком хорошо.

Это, конечно, не первый случай фотошопа в истории, но случай очень яркий, потому что сегодня почти все видели картину Давида, но не каждый, наверное, может сказать, что это за грустный мертвый юноша и почему его зарезали.

Юноше, если что, в момент смерти было пятьдесят, и он был очень изможден.

Экспозиция «Смерть Марата» в музее мадам Тюссо. Фото: Getty Images

Что касается Шарлотты Корде, то ее, разумеется, казнили через четыре дня.

Однако за эти четыре дня Шарлотта успела попросить суд, чтобы ей разрешили позировать для портрета, и ей разрешили!

Ну то есть это примерно как селфи сделать перед тем, как сесть на электрический стул. В любом случае, благодаря гуманизму революционного суда у нас есть прижизненный портрет Шарлотты, и мы знаем, как она выглядела.

Самое интересное, что на смерти Шарлотты следствие не закончилось. Ее обезглавленное тело доставили к коронеру, чтобы он проверил, девственница ли она.



Jean-Jacques Hauer

Потому что если нет, сказали революционеры, то Шарлотта наверняка действовала по наущению какого-нибудь подонка, и мы его найдем.

Но Шарлотта оказалась девственницей, и следствие зашло в тупик.

Что касается ванны Марата — признайтесь, что вы читаете только ради нее — то жена Марата ее продала, ванна долго ходила по рукам, пока, наконец, не попала в руки священника, который задумал продать ее музею той самой мадам Тюссо (которая к этому времени, конечно, уже умерла).

Они договорились о значительной по тем временам сумме в 100 тысяч франков, однако священнику не повезло, его последнее письмо потерялось, и в результате, не дождавшись ответа от Тюссо, он продал ванну другому музею, в двадцать раз дешевле. Там она и стоит.

Что касается болезни Марата, которую скрыл Давид, то мы до сих пор не знаем, чем он болел наверняка. Но если предположения врачей верны, и у него было редкое автоимунное заболевание, то симптомы Марата за три дня мог бы снять дапсон (примерно 2000 рублей упаковка) и gluten-free диета (это на всю жизнь уже, чтобы не было обострений).

Ну и даже тогда, если бы он просто перестал есть хлеб, ему бы сильно полегчало, наверное.

Иногда кажется, что раньше люди были ого-го, вечером придумал, утром революция, а сегодня как-то измельчали.

И это, наверное, правда.

Но мы не сами по себе измельчали, еще и медицина шагнула далеко вперед.