В Англии собрали портрет принцессы Дианы из цветов. Он немедленно разошелся на мемы

У жителей английского города Честерфилд есть традиция украшать по церковным праздникам колодцы, устанавливая рядом панно из цветочной мозаики. В этом году одно из таких украшений горожане решили посвятить принцессе Диане и отметить таким образом 20-летие со дня ее гибели в автокатастрофе. Результат сфотографировали представители городского совета и разместили на официальной странице в Facebook.
Неизвестно, как оценила бы подарок леди Диана, но вот сами англичане восхищения не испытали. Они считают, что получившиеся панно не похоже на принцессу и скорее напоминает персонажа из фильма ужасов. Многие назвали его «ужасающим», а кто-то даже счет это оскорблением королевской семьи.
Как бы то ни было, злополучная фотография быстро разлетелась на мемы.
I. CANT. BREATHE. (all from @DayGlowJoe) pic.twitter.com/UjqUw0utCQ— shon faye (@shonfaye) September 12, 2017
This one ��� pic.twitter.com/AgxsCd5ylB— shon faye (@shonfaye) September 12, 2017
I'm struggling to see what all the fuss is about with #Chesterfield's Lady Diana tribute it's literally bang on pic.twitter.com/L1mUAtW8pt— Dr Congo (@congo_doc) September 13, 2017